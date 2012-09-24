یوسف شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رزمی کاران خراسان شمالی در رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ورزش رزمی جوجیتسو موفق به کسب هشت مدال رنگارنگ و عنوان قهرمانی تیمی شدند.

وی با بیان اینکه نمایندگان استان در این مسابقات سه مدال طلا، یک نقره و چهار برنز کسب کردند، تصریح کرد: در پایان مسابقات چهار رزمی کار استان که موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شده بودند به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

شاکری اظهار داشت: تیم خراسان شمالی در رده سنی جوانان توسط امین ضمیری در وزن 55- کیلو و صالح معشوق در وزن 70- کیلوگرم به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت و این دو ورزشکار نیز به اردوی آمادگی تیم ملی جوانان که آبان ماه سال جاری و به میزبانی همدان برگزار می‌شود، دعوت شدند.

وی افزود: در رده سنی بزرگسالان نیز حسن حیدری در وزن 62- کیلوگرم طلا گرفت، محمدرضا رشیدی در وزن 86- کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و علیرضا امامی در وزن 62- کیلو، سجاد پاکدل در وزن 76- کیلو، مجتبی محمدزاده در وزن 80- کیلو و سعید کاروان نیز در وزن 86- کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند.

به گفته این مسئول بر این اساس در این رده سنی نیز حسن حیدری و محمدرضا رشیدی با کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی اوزان خود با اردوی انتخابی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

وی افزود: تیم استان در این رقابت‌ها با 15 ورزشکار شرکت کرده بود و در پایان با کسب هشت مدال طلا در رده تیمی به مقام قهرمانی دست یافت.