آموزش مداحان مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس کانون مداحان استان سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان ضمن تاکید بر توجه ویژه به آموزش مداحان، گفت: مداحان و فعالان فرهنگ دینی و اسلامی به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب، باید همیشه هوشیار باشند و تنها در راه تبلیغ دین اسلام گام بردارند.

تقوی نیا اظهار کرد: دشمنان نظام با برنامه ریزی های دقیق و صرف هزینه های سنگین تبلیغاتی می کوشند تا با نفوذ در بین هیئت های مذهبی و مداحان اهل بیت(ع) افکار پلید و ضد اسلامی را ترویج دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان ضمن بیان این که مدیحه سرایی یک علم، فن و هنر است، افزود: مداحان اهل بیت(ع) باید از اشعار مناسب و تاثیر گذار برای رساندن پیام عاشورا استفاده کنند و از اشعار لغو و بیهوده بپرهیزند.

تقوی نیا بر ضرورت آموزش تخصصی مداحان تاکید کرد و ابراز داشت: نحوه استفاده از مقامات آوایی و همچنین بهره گیری از مقاتل معتبر اولویت این کارگاه های باشد.

وی اضافه کرد: ذاکران اهل بیت(ع) باید با هوشیاری و بصیرت به تبلیغ دین اسلام بپردازند و تاریخ اسلام را آنگونه که هست بر اساس مستندات تاریخی و منابع موثق برای مردم بازگو کنند.

تقوی نیا همچنین بر ضرورت حضور فعال جوانان در آئین های ملی و مذهبی تاکید کرد و افزود: هیئت های مذهبی باید بستر حضور بیشتر جوانان را در برنامه های خود فراهم کنند تا از این طریق باورهای مذهبی آنان تقویت گردد.

رئیس کانون مداحان استان سمنان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش از فعالیت های این کانون جهت ساماندهی وضعیت مداحان در سطح استان گفت: در این راستا تعداد 750 مداح در شاهرود، 300 مداح در دامغان، 250 مداح در سمنان، 200 مداح در گرمسار، 150 مداح در بیارجمند، 90 مداح در میامی و 60 در مهدیشهر ساماندهی شده اند.

اسماعیل یارمحمدی بالا بردن سطح آگاهی مداحان را از اولویت های کانون مداحان استان سمنان دانست و خاطرنشان کرد: این کانون فرهنگ سازی و پرچم داری اهل بیت (ع) را دارای شاخص ها و ضوابطی می داند و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی در پایان، آگاهی دادن و بالا بردن سطح دانش مداحان در زمینه های اعتقادی، عبادی، فرهنگی و تاریخ اسلام را از اهداف کانون مداحان استان سمنان عنوان کرد.