  1. استانها
  2. قم
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

یادواره شهدای بهداشت و درمان قم برگزار شد

یادواره شهدای بهداشت و درمان قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: یادواره شهدای بهداشت و درمان قم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در ظهر یکشنبه با حضور فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و برخی از مسئولان مراسم بزرگداشت شهدای بهداشت و درمان قم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: آنچه اهمیت دارد عبرتی است که ما از هر حادثه می گیریم که این امر در مسیر انقلاب تاثیرگذار است.
 
سید شمس الدین حجازی گفت: اندیشه درست شهدا یکی از رمز های موفقیت آن ها است.
 
در ادامه مراسم فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب بیان کرد: لازم است در ایام دفاع مقدس اعمال شهدا را بازگو کنیم.
 
سردار مهدی مهدوی نژاد گفت: امام خمینی(ره) در طول مسیر خود راهبردهای بسیاری را دنبال می کردند.
کد مطلب 1703874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها