یادواره شهدای بهداشت و درمان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در ظهر یکشنبه با حضور فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و برخی از مسئولان مراسم بزرگداشت شهدای بهداشت و درمان قم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: آنچه اهمیت دارد عبرتی است که ما از هر حادثه می گیریم که این امر در مسیر انقلاب تاثیرگذار است.



سید شمس الدین حجازی گفت: اندیشه درست شهدا یکی از رمز های موفقیت آن ها است.



در ادامه مراسم فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب بیان کرد: لازم است در ایام دفاع مقدس اعمال شهدا را بازگو کنیم.



سردار مهدی مهدوی نژاد گفت: امام خمینی(ره) در طول مسیر خود راهبردهای بسیاری را دنبال می کردند.