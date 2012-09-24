به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ممتاز گفت: در این طرح که با عنوان «گل والای ولا» برگزار می‌شود، خدمتگزاران با لباس خادمی و شاخه‌های گل از سازمان مرکزی آستان قدس رضوی به سوی بارگاه منور حضرت رضا (ع) روانه می‌شوند.

وی تصریح کرد: در این برنامه معنوی و باشکوه که با مدیحه‌سرایی و شعرخوانی خدام همراه است، خیابان شیرازی از چهارراه شهدا تا حرم مطهر رضوی مملو از خادمان گل به دست می‌شود و خادمان در صف‌هایی منظم پس از ورود به صحن جمهوری اسلامی، شاخه‌های گل را مقابل پنجره فولاد به مولای رئوف خود تقدیم می‌کنند.

وی تصریح کرد: این مراسم ساعت16 روز چهارشنبه پنجم مهرماه از سازمان مرکزی آستان قدس رضوی آغاز می‌شود.

مراسم «گل والای ولا» از آئین‌های حرم مطهر است که در ایام میلاد حضرت رضا(ع) و با حضور تمام خادمان بارگاه منور رضوی با تجمع در محل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی انجام می‌شود.