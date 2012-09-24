موسی سوری در گفتگو با مهر با اشاره به پیشرفت بیش از 50 درصدی عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی، گفت: بر این اساس، نخستین پایه سکوی این فاز مشترک گازی در آبهای خلیج فارس نصب و راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه وزن اولین پایه سکو و برخی از متعلقات فاز 13 پارس جنوبی حدود دوهزار تن برآورد می شود، تصریح کرد: در طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی چهار سکوی دریایی در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید گاز در این پروژه حدود 50 میلیون مترمکعب در روز است، اظهار داشت: عملیات ساخت این پایه سکو از اواخر سال گذشته اغاز شد و در نهایت در مدت حدود 6 ماه ساخت آن به منظور نصب در خلیج فارس به پایان رسید.

به گفته وی تمامی مراحل مطالعه، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این پایه سکو پارس جنوبی توسط متخصصان و کارشناسان ایرانی انجام شده است.

سوری با یادآوری اینکه پیش بینی می شود تا نیمه نخست سال اینده تولید زودهنگام گاز از فاز 13 پارس جنوبی آغاز شود، تبیین کرد: در شرایط فعلی پیشرفت اجرایی این پروژه گاز در دو بخش ساخت پالایشگاه گاز ساحلی و سازه های فراساحلی مطلوب ارزیابی می شود.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و سالانه یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع است.



در حال حاضر پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 51 درصد رسیده است. هم اکنون مراحل مختف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 44 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 56 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 62 درصد و حفاری چاه‌ها 26 درصد پیشرفت اجرایی دارد.



برای توسعه این فاز پارس جنوبی حفاری 38 حلقه چاه گازی در خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است، ضمن انکه در بخش فراساحلی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی چهار سکو هر یک برای تولید 500 میلیون فوت مکعب در روز گاز هدف گذاری شده است.



حجم قرارداد برای اجرای این مگا پروژه گازی حدود 5.2 میلیارد دلار برآورد می شود. در همین حال، عملیات اجرایی فاز 13 پارس جنوبی در قالب پروژه‌های 35 ماهه تیر ماه سال 1388 آغاز شده است.