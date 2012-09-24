اشتغال 11 هزار نفر توسط کارگروه توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج احدزاده امروز دوشنبه در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان عجب شیر با بیان این مطلب افزود: تخصیص این مبلغ به صورت تسهیلات بانکی هفت درصدی برای هفت هزار و 163طرح تصویب شده انجام گرفت.



وی با اشاره به طرح های مصوب این کارگروه افزود: امسال میزان اعتبار اختصاص یافته با افزایش چشمگیری روبرو بوده به طوری که با اعتبارات هفت سال گذشته برابری می کند.

وی گفت: تا کنون هفت هزار و 163 طرح با چهار هزار و 650 میلیارد ریال اعتبار به بانک های عامل معرفی شده است.

وی یادآور شد: از این طرح ها یک هزار و 895 طرح در سطح استان با مبلغ بالای300 میلیون ریال اعتبار و پنج هزار و 260 طرح نیز پایین تر از 300 میلیون ریال اعتبار اجرا می شود.

دبیر کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان گفت: در استان سه هزار و 500 هکتار از اراضی برای توسعه بخش کشاورزی در زمینه های مختلف در حال واگذاری است.

احدزاده از شناسایی 96 هزار هکتار از اراضی دیم استان برای تبدیل به اراضی آبی خبر داد و افزود: این طرح در مدت دو سال اجرا می شود.

شهرستان عجب شیر با حدود 85 هزار نفر جمعیت درفاصله 98 کیلومتری جنوب غربی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.