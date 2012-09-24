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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

استاندار کرمانشاه:

مقاومت قهرمانانه کرمانشاه بیانگر نقش حساس این استان در عزت ایران است

مقاومت قهرمانانه کرمانشاه بیانگر نقش حساس این استان در عزت ایران است

کرمانشاه – خبرگزاری مهر:استاندار کرمانشاه گفت: مقاومت قهرمانانه مردم استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس بیانگر نقش حساس این استان در عزت ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: از ابتدا تا واپسین روزهای جنگ تحمیلی؛ استان کرمانشاه بواسطه مرز مشترک طولانی با عراق در زمان تجاوز گسترده زمینی ارتش رژیم بعث،  از جمله صحنه های اصلی و محوری نبرد حق علیه باطل بود.

وی افزود: بدون شک مقاومت قهرمانانه مردم استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس تنها در نبردهای زمینی متجلی نشده بلکه سکونت و زندگی هشت ساله در منطقه جنگی که از زمین و هوا عرصه کارزار بوده و تقدیم بیش از نه هزار 500 نفر شهید، یکهزار و 783 آزاده، سرافراز و بیش از 18000 نفر جانباز سرافراز همه و همه  بیانگر نقش حساس این استان در عزت ملت ایران است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: اینجانب ضمن ادای احترام به روح پرفتوح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای ارجمند از صدر اسلام تاکنون بویژه شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ و نیز تقدیر از تلاش ها و جانبازی های فرد فرد ایثارگران و رزمندگان سال های حماسه و غیرت؛ بر پافشاری و پایمردی نسبت به آرمانهای والای دفاع مقدس تاکید نموده و امیدوارم همگی در سایه سار پرچم ولایتمداری تا تحویل نظام اسلامی به عنوان امانتی الهی به صاحب غایی آن - حضرت ولی عصر (ارواحنا لمقدمه الفداه) – پیروانی واقعی برای راه سرخ شهادت باشیم.

وی در پایان گفت: عظمت و اقتدار امروز ایران اسلامی بواسطه ایثارگری رزمندگان پرتوان اسلام در طول  هشت سال دفاع مقدس حاصل شده است  لذا همگی وظیفه داریم از خون شهدا و مقاومت ایثارگران و صبر و شکیبایی آزادگان صیانت و حفاظت نمائیم و با گوش به فرامین مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) مسیر اقتدار و سرافرازی میهن اسلامی را ادامه دهیم.

 

کد مطلب 1703882

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