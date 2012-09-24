مقاومت قهرمانانه کرمانشاه بیانگر نقش حساس این استان در عزت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: از ابتدا تا واپسین روزهای جنگ تحمیلی؛ استان کرمانشاه بواسطه مرز مشترک طولانی با عراق در زمان تجاوز گسترده زمینی ارتش رژیم بعث، از جمله صحنه های اصلی و محوری نبرد حق علیه باطل بود.

وی افزود: بدون شک مقاومت قهرمانانه مردم استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس تنها در نبردهای زمینی متجلی نشده بلکه سکونت و زندگی هشت ساله در منطقه جنگی که از زمین و هوا عرصه کارزار بوده و تقدیم بیش از نه هزار 500 نفر شهید، یکهزار و 783 آزاده، سرافراز و بیش از 18000 نفر جانباز سرافراز همه و همه بیانگر نقش حساس این استان در عزت ملت ایران است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: اینجانب ضمن ادای احترام به روح پرفتوح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای ارجمند از صدر اسلام تاکنون بویژه شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ و نیز تقدیر از تلاش ها و جانبازی های فرد فرد ایثارگران و رزمندگان سال های حماسه و غیرت؛ بر پافشاری و پایمردی نسبت به آرمانهای والای دفاع مقدس تاکید نموده و امیدوارم همگی در سایه سار پرچم ولایتمداری تا تحویل نظام اسلامی به عنوان امانتی الهی به صاحب غایی آن - حضرت ولی عصر (ارواحنا لمقدمه الفداه) – پیروانی واقعی برای راه سرخ شهادت باشیم.

وی در پایان گفت: عظمت و اقتدار امروز ایران اسلامی بواسطه ایثارگری رزمندگان پرتوان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس حاصل شده است لذا همگی وظیفه داریم از خون شهدا و مقاومت ایثارگران و صبر و شکیبایی آزادگان صیانت و حفاظت نمائیم و با گوش به فرامین مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) مسیر اقتدار و سرافرازی میهن اسلامی را ادامه دهیم.



