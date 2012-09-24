عشق مردم به امام رضا(ع) قابل وصف نیست/ پرچم رضوی در 120 شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میری نژاد در حاشیه برگزاری جشن زیر سایه خورشید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم جشن زیر سایه خورشید، هر سال که می گذرد نسبت به سالهای قبل بهتر و با شکوه تر انجام می شود، به طوری که عشق به امام هشتم در بین مردم اصلا قابل وصف نیست.



وی گفت: یکی از اهداف مهم ما در برگزاری جشن زیر سایه خورشید، این است که ممکن است که برخی مردم به دلیل برخی مشکلات نتوانسته اند تا به حال به زیارت رفته باشند و این کار می تواند حداقل باعث این شود تا بتواند به قسمتی از فضای معنوی آنجا پی ببرند.

وی اظهار داشت: این طرح فرهنگ رضوی را بین مردم گسترش می دهد و چون مردم ما اعتقاد خاصی به امام رضا (ع) دارند استقبال ها بی نظیر بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین ما در این سفرها نمک و نبات را به عنوان تبرک بین مردم توزیع می کنیم و همچنین پرچم گنبد مطهر امام رضا(ع) را بین مردم می بریم و مردم با جان و دل به استقبالمان می آیند.

اهتزاز پرچم رضوی در 120 شهر

یکی دیگر از خدام افتخاری آستان قدس رضوی گفت: جشنواره زیر سایه خورشید سالی یکبار به مدت 10 روز در دهه کرامت از ولادت حضرت معصومه (ع) تا ولادت امام رضا (ع) برگزار می شود.

مجید گلزار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال سال پنجم برگزاری این جشنواره است که خدام در غالب 22 کاروان و در 22 استان و همچنین حدود 120 شهر به صورت دوره ای هر کاروان به استانی سفر می کنند.

وی بیان داشت: همچنین این جشنواره در برخی دیگر از کشورها از جمله افغانستان ، عراق، هندوستان و لبنان نیز برگزار می شود و باید گفت در هر نقطه ای از کشور و جهان که بوده با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است.

وی با اشاره به هدف از برگزاری این جشنواره ابراز داشت: هدف ما از برگزاری چنین سفر هایی در سطح کشور و جهان ترویج اشاعه فرهنگ رضوی، ایجاد شور و نشاط معنوی، ایجاد فضای معنوی حرم مطهر و آشنایی مردم با فضیلت ها و کرامت های حضرت امام رضا(ع) است.

خادم افتخاری آستان قدس رضوی در ارتباط با برنامه های این جشنواره افزود: در این سفرها، عیادت از بیماران در بیمارستان ها، زندانیان، ملاقات با برخی مسئولان، امام جمعه و فرماندار، دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان، عطر افشانی و گلباران مزار شهدا، حضور بین مردم جهت ایجاد شور و نشاط معنوی و فراهم آوردن حال و هوای حرم مطهر در بین مردم، دیدار با دانش آموزان و دیدار از سالمندان و معلولان از جمله کار هایی است که انجام می شود.

مجید گلزار با اشاره به اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) بیان داشت: آنان به اتحاد مسلمانان شک دارند و می خواستند با توهین به مقدساتمان جهان اسلام را تخریب کنند و البته اگر چه از نظر آنان این کار باعث اختلاف بین مسلمانان می شود اما این موضوع برعکس باعث شد اتحاد مسلمانان جهان بیش از پیش نمایان شود .



وی در ارتباط با حجاب دختران و زنان در اسلام و بخصوص در کشور ایران افزود: باید مسئله حجاب در رسانه ها مهم جلوه شود و با ساخت برنامه های زیبا و پر محتوا به هدایت بیشتر زنان و دختران ایرانی کمک کرد و اگر شیوه رفتار ما در مقابل آنان بد باشد مطمئنا همان اندک اعتقداتی را که هم دارند از بین می رود.

خادم افتخاری آستان قدس رضوی با بیان اینکه مسئله اتحاد بین شیعه و سنی بسیار مهم است اظهار داشت: در کشور ایران مسلمانان شیعه و سنی از اتحاد بسیار خوبی برخوردار هستند و باید جلوی دشمنانی را که می خواهند بین این دو قشر اختلاف ایجاد کنند را با اتحاد و همبستگی شان بگیرند



روحانی همراه با کاروان خدام رضوی نیز گفت: گفت: انسان با پیروی از احادیث و رفتار انبیا راه زندگی خود را پیدا می کند، اگر انسان قلبش را به انبیا بخصوص امام رضا(ع) گره بزند هیچ وقت به گناه کشیده نمی شود.



حجت الاسلام حسن زاده بیان داشت: سعی کنید همیشه هر کاری که می کنید خدا را درنظر بگیرید و اول فکر کنید، چرا که فکر کردن در اسلام خیلی توصیه شده و در واقع یک ساعت فکر کردن برتر از 70 سال عبادت است.



وی ابراز داشت: اگر ایمان و اعتقاد قلبی خالص داشته باشید، تمام عالم هم که جمع شوند نمی توانند شما را از باور قلبی تان دور کنند و پس باید در کارهایتان بر خدا توکل کنید.



امام جمعه بندر ترکمن گفت: امام رضا (ع) نزدیک به 12 هزار خادم دارد و در هیچ جای عالم نمی شود کسانی پیدا شوند تا به صورت افتخاری به امامشان خدمت کنند.



حجت الاسلام منصوری در ارتباط با شخصیت امام هشتم افزود: امام رضا (ع) از نظر توجه به مسائل معنوى و پرداختن به امور عبادى برجسته بود، روایتها و داستانهاى بسیارى از این جنبه زندگى امام در کتابهاى تاریخى نقل شده که خواندن آن کتاب ها می تواند برای ما بسیار مفید باشد.

منصوری ابراز داشت: ما با الگو قرار دادن زندگی امام رضا (ع) می توانیم زندگی خود را با معنویات زیباتر کنیم و همیشه و در همه حال این امام را الگوی کار های خود قرار دهیم تا بتوانیم خشنودی خدا را برای خود به ارمغان آوریم.

فرماندار بندر ترکمن، شخصیت امام هشتم را بسیار ارزشمند دانست و گفت: امام رضا (ع) باعث افتخار ما ایرانیان است.

عبدالمجید قربان زاده گوگلانی هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر گرامی (ص) را که از سوی سردمداران نظام های استکباری صورت گرفت از طرف آحاد ملت شهیدپرور ایران به خصوص مردم استان گلستان محکوم کرد و ابراز داشت: دشمنان با این کار خود نشان دادند مخالف سرسخت اسلام و مومنین هستند و این وظیفه ما مسلمانان است تا با حفظ وحدت در بین خود باعث سرشکستگی آنان شویم و به آنان اجازه ندهیم بین مان اختلافی ایجاد کنند.

گوکلانی ابراز داشت: استان گلستان یکی از استان هایی است که مردم با وجود داشتن مسلمانان شیعه و سنی توانسته با اتحاد کامل مردم در کنار یکدیگر زندگی کنند و این بسیار ارزشمند است.

جشن زیر سایه خورشید از روز یکشنبه در گلستان آغاز شد و دوشنبه شب به پایان می رسد.