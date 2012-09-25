رتبه برتر استان بوشهر در اجرای تعهدات اشتغال/اجرای 130 درصدی تعهدات

سیامک وطن‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر به گزارش منتشر شده در ارتباط با جدول اشتغال‌زایی استان‌ها در سال 90 اشاره کرد و اظهار داشت: این جدول مربوط به کل عملکرد سال 90 نیست و تنها تعهدات اجرا شده در قسمتی از سال در این جدول منتشر شده است.

وی ادامه داد: در حالی که در این گزارش رتبه‌هایی برای میزان ایجاد اشتغال استان‌ها تعین شده، آمار اشتغال ایجاد شده بیانگر رتبه استان‌ها نیست و این رتبه‌بندی باید بر اساس میزان تعهدات و عملکرد نسبت به تعهدات انجام شود.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: میزان تحقق برنامه و موفقیت استان ها وابسته به میزان عمل به تعهدات و تحقق برنامه‌های هر استان است.

وی به آمار اشتغال سال 90 استان بوشهر اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال کشور سهم استان بوشهر 28 هزارو 516 فرصت شغلی بوده است.

وطن‌خواه به میزان عمل به این تعهدات اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس آمارهای اخذ شده از سامانه ملی رصد(ویژه اشتغال کشور) تا تاریخ 28 اسفندماه سال گذشته تعداد 37 هزار و 15 فرصت شغلی در استان بوشهر ایجاد شده بود که بیانگر عملکرد 130 درصدی نسبت به میزان تعهدات بوده است.

وی در ادامه به بخش‌های مختلف عملکرد این تعهدات اشاره کرد و گفت: تعداد 15 هزار و 62 فرصت شغلی در بخش مسکن ایجاد شده و تعداد 21 هزار و 953 فرصت شغلی نیز در سایر بخش‌ها بوده است.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: نکته قابل توجه در این مورد این است که در طرح راستی‌آزمایی تعهدات اشتغال استان و آمار ثبت شده در سامانه رصد، کارگروه تخصصی اشتغال استان بوشهر در سال گذشته از سوی اداره‌کل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارگروه برتر کشور انتخاب شده است.