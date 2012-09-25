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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۶

وطن‌خواه در گفتگو با مهر:

رتبه برتر استان بوشهر در اجرای تعهدات اشتغال/اجرای 130 درصدی تعهدات

رتبه برتر استان بوشهر در اجرای تعهدات اشتغال/اجرای 130 درصدی تعهدات

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: استان بوشهر در اجرای تعهدات اشتغال رتبه برتر کشور در سال گذشته را کسب کرد.

سیامک وطن‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر به گزارش منتشر شده در ارتباط با جدول اشتغال‌زایی استان‌ها در سال 90 اشاره کرد و اظهار داشت: این جدول مربوط به کل عملکرد سال 90 نیست و تنها تعهدات اجرا شده در قسمتی از سال در این جدول منتشر شده است.

وی ادامه داد: در حالی که در این گزارش رتبه‌هایی برای میزان ایجاد اشتغال استان‌ها تعین شده، آمار اشتغال ایجاد شده بیانگر رتبه استان‌ها نیست و این رتبه‌بندی باید بر اساس میزان تعهدات و عملکرد نسبت به تعهدات انجام شود.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: میزان تحقق برنامه و موفقیت استان ها وابسته به میزان عمل به تعهدات و تحقق برنامه‌های هر استان است.

وی به آمار اشتغال سال 90 استان بوشهر اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال کشور سهم استان بوشهر 28 هزارو 516 فرصت شغلی بوده است.

وطن‌خواه به میزان عمل به این تعهدات اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس آمارهای اخذ شده از سامانه ملی رصد(ویژه اشتغال کشور) تا تاریخ 28 اسفندماه سال گذشته تعداد 37 هزار و 15 فرصت شغلی در استان بوشهر ایجاد شده بود که بیانگر عملکرد 130 درصدی نسبت به میزان تعهدات بوده است.

وی در ادامه به بخش‌های مختلف عملکرد این تعهدات اشاره کرد و گفت: تعداد 15 هزار و 62 فرصت شغلی در بخش مسکن ایجاد شده و تعداد 21 هزار و 953 فرصت شغلی نیز در سایر بخش‌ها بوده است.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: نکته قابل توجه در این مورد این است که در طرح راستی‌آزمایی تعهدات اشتغال استان و آمار ثبت شده در سامانه رصد، کارگروه تخصصی اشتغال استان بوشهر در سال گذشته از سوی اداره‌کل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارگروه برتر کشور انتخاب شده است.

کد مطلب 1703885

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