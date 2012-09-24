دو مدال برنز دستاورد دوچرخه سواران آذربایجان شرقی در لیگ برتر دوچرخه سواری

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از مسابقات، که شامگاه دیروز یکشنبه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد توانستند دو مدال برنز این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

دومین روز این مسابقات امروز دوشنبه بعد از ظهر در سالن مذکور برگزار خواهد شد.



آغاز مسابقات فوتسال بسیج در مراغه

مسابقات فوتسال بسیج در شهرستان مراغه به مناسبت هفته دفاع مقدس آغاز شد.

این دوره از مسابقات به مناسبت هفته دفاع مقدس آغاز شد که در این دوره از مسابقات حوزه های مقاومت بسیج سپاه مراغه با یکدیگر به رقابت می پردازند.



در این دوره از مسابقات 12 تیم حوزه های مقاومت مراغه در سالن 9 دی سپاه مراغه به رقابت می پردازند.

میزبان این مسابقات، حوزه چهار نصر بسیج مقاومت سپاه مراغه است و مسابقات تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

آغاز به کار فعالیت خانه شنای آذربایجان شرقی

رئیس هیات شنا شیرجه و واترپلوی آذربایجان شرقی از آغاز به کار فعالیت هیات شنای استان در استخر 29 بهمن تبریز خبر داد.



سید جواد مرتضوی صبح امروز دوشنبه در آئین افتتاح گشایش خانه شنای استان آذربایجان شرقی ابراز داشت: بسیاری از مشکلات مکان هیات شنا با اختصاص این استخر برطرف خواهد شد.



مرتضوی گفت: هیات شنا نیاز شدیدی به این استخر داشت که با اختصاص این استخر به هیات شنای استان آذربایجان شرقی بسیاری از مشکلات این هیات حل می شود.



مرتضوی همچنین ابراز داشت: از استان آذربایجان شرقی نیز مهدی انصاری و سروش قندچی به مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت شده اند.