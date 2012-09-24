جلسه کارگروه ویژه کشاورزی به چهارشنبه موکول شد

محمد اسماعیل نیا در گفتگو با مهر درخصوص برگزاری جلسه کارگروه ویژه کشاورزی برای ساماندهی وضعیت مرغ و تخم مرغ در کشور، اظهارداشت: قرار بود امروز دوشنبه جلسه این کارگروه برای ساماندهی وضعیت تولید و قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ برگزار شود که بنا به دلایلی، این جلسه به روز چهارشنبه موکول شده است.

وی با اشاره به اینکه مشاور معاون اول رئیس جمهور که مسئولیت برگزاری جلسات این کارگروه را برعهده دارد، برگزاری جلسه مذکور را تا صبح چهارشنبه به تعویق انداخته است درحالی که در آن زمان در مجلس حضور دارم، گفت: براین اساس، از آنها خواسته ام تا جلسه را به بعداز ظهر چهارشنبه موکول کنند تا بتوانم در آن حضور پیدا کنم اما هنوز پاسخی به ما نداده اند.

این عضو کارگروه ویژه کشاورزی درخصوص موضوعاتی که قرار است در این جلسه مورد بحث وبررسی قرار گیرد، گفت: در این جلسه به مشکلات مرغداران اعم از مرغداران گوشتی و تخم گذار رسیدگی خواهیم کرد به طوری‌که برای رفع مشکلات این بخش تولیدی کشور راهکارهای اجرایی در مقاطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف خواهیم کرد.

تدوین تفاهم نامه ای برای حل مشکلات مرغداران

وی با بیان اینکه تفاهم نامه جامعی را برای حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ تنظیم کرده ایم تا بین آنان که بخش خصوصی هستند، با دولت منعقد شود، گفت: درصورت انعقاد این قرارداد، دولت موظف خواهد شد در ازای دریافت گوشت مرغ، نهاده ارزان قیمت را در اختیار تولیدکنندگان این بخش بگذارد.

اسماعیل نیا اضافه کرد: درحقیقت با این اقدام می خواهیم از صفر تا صد زنجیره تولید را به یکدیگر متصل کنیم تا بدینوسیله هم از تولیدکنندگان حمایت کنیم و هم از مصرف کنندگان.

به گزارش مهر، با اینکه چندی پیش به منظور رفع مشکلات بخش کشاورزی کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون کشاورزی مجلس و نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شده اما بنا به دلایل مختلف جلسات این کارگروه چندین بار به تعویق افتاده است و معلوم نیست روز چهارشنبه هفته جاری این جلسه برگزار می شود یا نه.