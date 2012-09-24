دستگاه قضا در پرونده مهدی هاشمی به حاشیه نرود

به گزارش خبرگزاری مهر،متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به ورود مهدی هاشمی به کشور اسلامی و واکاوی این رفتار سیاسی ایشان باعث گردید، تحلیلی توسط این اتحادیه در مورد رفتارهای سیاسی، جریانات انتخابات 88 و احتمال نقش ایشان در مسائل بعد از انتخابات، لازم دانستیم مطالبی را به عموم مسوولان و دانشجویان بیان نمائیم:

1. با توجه به بررسی و بازخوانی رفتارها و گفته های مهدی هاشمی قبل از خروج از کشور در 3 سال قبل و تقاضای ایشان مبنی بر برگزاری دادگاهی که صلاحیت این محاکمه را داشته باشد، گویا ایشان این احساس را دارند که با وجود نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، شرایط برای حضور ایشان در دادگاه و ارائه مطالب و مدارک فراهم شده است.

2. توجه کنیم به اتهاماتی که دکتر احمدی نژاد نسبت به خانواده هاشمی در انتخابات سال 88 مطرح کردند، این خانواده درخواست حضور در رسانه ملی برای توضیحات و دفاع از خود را مطرح نمودند، اما مثل اینکه دوران به عقب بازگشته و روی دو سکه در حال رخ نمایی است و هم اکنون شرایط برای این دفاع فراهم شده است. که درایت و تدبیر قوه محترم قضایی کشور در جهت دهی این پرونده مهم و تاریخی را می طلبد بخاطراینکه پاشنه آشیل هر پرونده قضایی نباید رنگ و بوی سیاسی داشته باشد.

3. از قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی کشور خواستاریم که دقت و توجه کامل به در حال اجراشدن پروژه انگلیسی را مورد توجه قرار دهند تا فتنه ای دیگری در کشور به وقوع نینجامد. هم اکنون قوه محترم قضایی در آزمون بزرگ در عدالت اسلامی قرار دارد و نباید با ورود به برخی از مسائل حاشیه ای کشور در رسیدگی به این پرونده کوچکترین خللی وارد شود.

در پایان به دوستان خویش در تشکلهای دانشجویی کشور و جنبش دانشجویی نیز توصیه می کنیم، توجه و اجرای منویات مقام معظم رهبری در شرح صدر سیاسی میان دانشجویان را خواستاریم.