اجرای طرح کارت پارک مکانیزه در قزوین

سپیده صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اجرای طرح کارت پارک که از مردادماه سال گذشته به صورت مکانیزه و سنتی در خیابان های شهر قزوین آغاز شده بود، از هشتم مهرماه سال جاری به صورت 100 درصد مکانیزه در خیابان شهرداری قزوین به اجرا درمی آید.

وی افزود: به ازای هر 20 فضای پارک یک مامور پارکبان که هم قبض کاغذی داشت و هم کارت الکترونیک، در خیابان های شهر قزوین مستقر بود که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته از هشتم مهرماه سال جاری این طرح به صورت 100 درصد مکانیزه در خیابان شهرداری آغاز می شود.

صالحی با اشاره به مزیت اجرای این طرح یادآورشد: بزرگترین مزیت این طرح حذف ارتباط فیزیکی راننده و پارکبان در هنگام پارک خودرو توسط راننده است زیرا در بسیاری از موارد این ارتباط فیزیکی باعث ایجاد درگیری می شد.

وی تصریح کرد: در طرح مکانیزه بازه زمانی برای پارک خودرو را از یک ساعت به نیم ساعت کاهش دادیم و نیم ساعت اول پارک نیز رایگان است.

این مسئول عنوان کرد: رانندگان خودروها می توانند پس از دریافت کارت الکترونیکی آن را از داخل خودرو به شیشه بچسبانند و پس از پارک کردن خودرو، پارکبان با نزدیک کردن پایانه ای که در اختیار دارد به کارت الکترونیکی زمان و هزینه پارک خودرو را از موجودی کارت کم می کند البته برای نیم ساعت اول پارک مبلغی از موجودی کارت کم نمی شود ولی از مدت زمان مجاز برای پارک خوردو نیم ساعت کم می شود.

مدیر پروژه اجرای طرح کارت پارک مکانیزه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اشاره به این که قیمت کارت خام با تخفیف 400 تومان است گفت: کارت ها به سه صورت کارت های الکترونیکی دو هزار، پنج هزار و 10هزار تومانی موجود است که کارت های دو هزارتومان بدون تخفیف بوده و یکهزار و600 تومان اعتبار دارند.

صالحی افزود: کارت های پنج هزارتومانی پنج درصد تخفیف دارند و موجودی اعتبار آن ها چهار هزارو850 تومان و کارت های 10هزار تومانی با10 درصد تخفیف، 10هزار و 600 تومان اعتبار اولیه دارند.

وی تصریح کرد: هزینه تمام شده هر کارت برای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین 895 تومان است اما این سازمان در راستای ترویج فرهنگ استفاده از کارت پارک مکانیزه با در نظر گرفتن 50 درصد تخفیف هر کارت را به قیمت 400 تومان در اختیار شهروندان قرار می دهد.

این مسئول افزود: اعتبار کارت ها یکسال است و پس از گذشت این مدت زمان اگر هیچ استفاده ای از کارت نشده باشد، امکان شارژ و استفاده مجدد از کارت وجود ندارد.

ناظر پروژه اجرای طرح کارت پارک مکانیزه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین عنوان کرد: چنانچه کارتی مشکل نرم افزاری داشته باشد بدون دریافت هیچ گونه وجهی کارت تعویض می شود اما اگر تعویض کارت به دلیل شکستگی باشد هنگام تعویض کارت هزینه کارت نیز دریافت می شود.

صالحی اظهارداشت: اگر اجرای طرح کارت پارک مکانیزه در خیابان شهرداری با موفقیت انجام شود، در فاز بعدی این طرح در تمام خیابان های سطح شهر قزوین اجرا می شود.