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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

حجازی:

شهدا در دوران دفاع مقدس موجب عزت و شرف مملکت اسلامی شدند

شهدا در دوران دفاع مقدس موجب عزت و شرف مملکت اسلامی شدند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: شهدا در دوران دفاع مقدس موجب عزت و شرف مملکت اسلامی ما شدند و یکی دیگر از رمز های موفقیت ما اخلاص بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حجازی ظهر دوشنبه در یادواره شهدای بهداشت و درمان که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد بیان کرد: تقارن جنگ تحمیلی با دهه کرامت باید ارج نهاده شود.

وی گفت: زمان و حادثه می گذرد و آنچه مهم است درس عبرتی است که باید از این حادثه گرفته شود.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس دوران سختی بود افزود: رمز موفقیت شهدا در 2 امر است که یکی اندیشه درست آنها است.
 
وی ادامه داد: شهدا با اندیشه درست خود و اطاعت و تبعیت از ولی فقیه توانستند از کیان اسلام و انقلاب دفاع کنند.
 
حجازی بیان کرد: شهدا در دفاع مقدس موجب عزت و شرف مملکت اسلامی ما شدند.
 
وی گفت: یکی دیگر از رمزهای موفقیت شهدا در اخلاص آنها بود و دیگر اینکه شهدا با استقامت در برابر دشمنان توانستند به پیروزی بزرگی دست یابند و در برابر دشمنان از هیچ سختی دریغ نمی کردند.
کد مطلب 1703895

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