شهدا در دوران دفاع مقدس موجب عزت و شرف مملکت اسلامی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حجازی ظهر دوشنبه در یادواره شهدای بهداشت و درمان که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد بیان کرد: تقارن جنگ تحمیلی با دهه کرامت باید ارج نهاده شود.

وی گفت: زمان و حادثه می گذرد و آنچه مهم است درس عبرتی است که باید از این حادثه گرفته شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس دوران سختی بود افزود: رمز موفقیت شهدا در 2 امر است که یکی اندیشه درست آنها است.



وی ادامه داد: شهدا با اندیشه درست خود و اطاعت و تبعیت از ولی فقیه توانستند از کیان اسلام و انقلاب دفاع کنند.

حجازی بیان کرد: شهدا در دفاع مقدس موجب عزت و شرف مملکت اسلامی ما شدند.

وی گفت: یکی دیگر از رمزهای موفقیت شهدا در اخلاص آنها بود و دیگر اینکه شهدا با استقامت در برابر دشمنان توانستند به پیروزی بزرگی دست یابند و در برابر دشمنان از هیچ سختی دریغ نمی کردند.