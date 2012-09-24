  1. بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

اخبار عراق/

عراق هواپیمای بویینگ می خرد/ صدور حکم بازداشت مفسدان دانه درشت

عراق هواپیمای بویینگ می خرد/ صدور حکم بازداشت مفسدان دانه درشت

افزوده شدن هواپیماهای بویینگ به ناوگان حمل و نقل عراق، سفر رئیس پارلمان به کرکوک و صدور حکم بازداشت افراد برجسته مرتبط با پرونده های فساد از مهمترین اخبار این کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "ناصر حسین" مدیر کل هواپیمایی مدنی عراق اعلام کرد: عراق به زودی اولین سری هواپیماهای بوینگ که قرارداد آنها در سال 2008 به امضا رسیده است را دریافت خواهد کرد.

وی افزود: عراق به دنبال دریافت سریع 40 هواپیمایی که قرار داد آن را قبلا امضا کرده می باشد و ظرف سال جاری به عنوان پیش درآمد آن دو فروند هواپیما را تحویل خواهد گرفت.

مدیر هواپیمایی مدنی عراق از تمایل این کشور برای خرید دو هواپیمای ایرباص نیز خبر داد.

خبر دیگر اینکه اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق در راس هیئت پارلمانی بزرگ در اولین دیدار رسمی خود از زمان تصدی سمت ریاست مجلس عراق در سال 2010 به استان کرکوک سفر کرد.

منابع عراقی اعلام کردند: اسامه النجیفی صبح امروز در راس هیئت پارلمانی شامل بیست نماینده عراقی به این استان سفر کرده است و نشستهایی با نجم الدین سلیم استاندار و راکان سعید معاون وی و نیز حسن توران رئیس شورای استان کرکوک خواهد داشت.

از سوی دیگر جواد الشهیلی عضو فراکسیون شفاف سازی پارلمان عراق اعلام کرد: به زودی حکم بازداشت برخی شخصیتهای برجسته دولتی صادر می شود.

وی افزود: حکم بازداشت افراد برجسته طی این هفته یا هفته آینده صادر می شود و با شورای عالی قضایی درباره پرونده فساد بزرگ مربوط به اجلاس سران کشورهای عربی و حیف و میل بیت المال هماهنگی لازم انجام شده است.

این در حالی است که دیروز حکم دستگیری سه استاندار و دو نماینده مجلس و تعدادی مدیر کل و استاد دانشگاه مرتبط با پرونده های فساد صادر شده بود.

کد مطلب 1703897

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