اعطای مشوق های ویژه به واحدهای تولیدی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان ظهر دوشنبه در نشست هیئت مدیره شرکت اظهار داشت: این مشوق ها در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فقط شامل طرف های قراداد حق بهره برداری از زمین، تاسیسات و اعیانی دارای بدهی معوقه بوده و از ابتدای هفته دولت تا پایان بهمن ماه 91 قابل اجرا است.

وی اظهار داشت: این امر به منظور حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی، صیانت از سرمایه های ایرانی و ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: این مشوق ها به مبالغ تعدیل بدهی های معوقه آن دسته از دارندگان قراردادهای واگذاری حق بهره برداری از زمین، تاسیسات و اعیانی در شهرکها و نواحی صنعتی اعم از اراضی صنعتی و خدماتی، بنگاههای خدمات عمومی انتفاعی، واحدهای فناوری و تحقیق و توسعه و واحدهای کارگاهی که موفق به پرداخت مبالغ مذکور نشدند، تعلق می گیرد.

بیرودیان افزود: اعطای این مشوق ها به مبالغ تعدیل بدهی ها مشروط به پرداخت نقدی 50 درصد از اصل بدهی ناشی از مبالغ مندرج در سفته های واخواستی و سایر بدهی های مربوط است.

بیرودیان یادآور شد: مشوق های اعطایی به مبالغ تعدیل بدهی های معوقه به چند صورت محاسبه و به همراه مابقی اصل بدهی به صورت اقساط از متقاضیان دریافت می گردد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان ادامه داد: میزان اعمال کاهش به واحدهای دارای پروانه بهره برداری قراردادهای منعقده تا پایان سال 75 ، 40 درصد است.

وی یادآور شد: میزان اعمال کاهش به واحدهای دارای پروانه بهره برداری و فاقد پروانه بهره برداری قراردادهای منعقده از ابتدای سال 76 تا پایان سال 80 به ترتیب 30 و 15 درصد است.

بیرودیان گفت: بر این اساس همچنین میزان اعمال کاهش به واحدهای دارای پروانه بهره برداری و فاقد پروانه بهره برداری قراردادهای منعقده از ابتدای سال 81 تا پایان سال 85 به ترتیب 25 و 10 درصد است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان افزود: به شرکت های تعاونی و ایثارگران دارای دفترچه قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی علاوه بر مشوق های تعیین شده، 6 ماه نیز به زمان پرداخت اقساط اضافه می شود.