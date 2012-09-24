سینما بهترین هنر برای نزدیک شدن به ساحت امام رضا(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ نعمتی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) در سالن سلمان هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: بنده زمانی که نقش بسیار والای امام هشتم شیعیان در ولایت عشق را قبول کرده بسیار خوشحال شدم.

وی اظهار داشت: پس از اینکه در نقش فوق ظاهر شده و بازیگری کردم تا چندین سال از دید دوربین و رسانه دور بودم و امروز پس از چندین سال با حضور همسرم در زادگاهش ساری مرکز مازندران به افتخار امام رضا (ع) در این جشنواره حضور یافتم.

این هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون با اشاره به اینکه فرصت ازدواج با همسر ساروی ام 40 سال پیش برای بنده مهیا شده است، تصریح کرد: هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) در ساری بهانه ای شد تا با همشهریان خود و همسرم بار دیگر تجدید دیدار کنم.

وی با بیان اینکه هنر و سینما بهترین ابزار برای شناخت بیشتر مردم با مقدسات و اهل بیت است، یادآور شد: علما باید ارتباط بیشتر مردم با ائمه اطهار را از طریق ابزار هنری فراهم کنند.

وی با تقدیر از مهدی فخیم زاده، کارگردان سریال ولایت عشق، گفت: برای این سریال زحمات بسیاری صورت گرفت و امید است رسانه ملی در تولید بیشتر سریالهای فاخر هنری و دینی اهتمام بیشتری داشته باشد.

به گزارش مهر، در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) در ساری، سهیلا رضوی همسر نعمتی نیز حضور داشت.

در این مراسم از مادر شهید علی دوامی از شهدای بنام مرکز استان به واسطه تمسک جستن این شهید از امام رضا(ع) برای رسیدن به درجه رفیع شهادت قدردانی شد.