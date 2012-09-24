فرهنگ سازی هدف اصلی هوشمندسازی مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده ظهر دوشنبه در بازدید از مدارس خاص اردبیل گفت: هدف از اجرای طرح هوشمند سازی مدارس فرهنگ سازی است که به همین جهت مدارس با توجه به شرایط مختلف از یک کلاس تا تمامی مدرسه هوشمند سازی می شود.

وی با اشاره به روند مطلوب هوشمند سازی مدارس اردبیل یادآور شد: در مرحله اول متعهد به هوشمند سازی 300 مدرسه در سطح استان بودیم که بر اساس اعتبارات موجود در این راستا حرکتهای خوبی انجام شده است.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان با پایان یافتن تعهد اولیه، هوشمند سازی 300 مدرسه دیگر نیز در فاز دوم اجرای این طرح در سطح استان آغاز می شود.

وی همچنین با اشاره به ایجاد 52 مدرسه خاص در استان طی سال تحصیلی جدید افزود: این مدارس شامل مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و مدارس قرآنی است که امسال به سیستم آموزشی استان اضافه شده اند.

محمودزاده مدارس تک نوبته استان را در شرایط فعلی بیش از 90 درصد عنوان کرد و متذکر شد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده تلاش می شود 10 درصد باقیمانده مدارس استان نیز به مرور زمان تک نوبته شوند.

وی با اشاره به تعداد دانش آموزان استان در سال تحصیلی 92-91 افزود: استان اردبیل 19 منطقه آموزشی دارد که 230 هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی سه گانه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به تحصیل علم و دانش در آن مشغول هستند.

محمودزاده با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا می شود، اضافه کرد: سال تحصیلی جدید با شعار " ارتقای علمی و تربیتی با همت مضاعف خانه و مدرسه در راستای تحقق سند تحول بنیادین" آغاز شده تا بتوان در این زمینه گامهای موثری برداشت.