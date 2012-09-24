افزایش معاملات بورس یزد/ شاخص معاملات به 625 رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر جعفری اظهار داشت: در این مدت بیش از 31 میلیون و 630 هزار سهم به ارزش 104 میلیارد و 509 میلیون ریال در تالار بورس منطقه‌ای یزد داد و ستد شد.

وی بیان داشت: این رقم در هفته قبل از آن 21 میلیون و 523 هزار سهم به ارزش 64 میلیارد و 677 میلیون ریال بوده است.

مدیر بورس منطقه ای یزد گفت: 58 درصد معاملات بورس یزد در هفته گذشته به خرید و بقیه به معاملات ناشی از فروش سهام اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه طی این مدت، تعداد 35 کد جدید در بورس یزد ایجاد شد، تصریح کرد: در هفته گذشته، 18 کارگزار فعال در بورس منطقه‌ ای یزد معاملات را انجام داده ‌اند.

جعفری اضافه کرد: شاخص کل معاملات هفته گذشته بورس منطقه‌ای یزد نسبت به هفته قبل از آن با 625 واحد افزایش به رقم 26 هزار و 514 واحد رسید.