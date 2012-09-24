انهدام سه باند قاچاق مواد مخدر در لرستان/ افزایش 16 درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلامزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از انهدام سه باند تهیه و توزیع مواد مخدر خبر داد و اظهار داشت: در 48 ساعت گذشته سه باند قاچاق مواد مخدر دستگیر و منهدم شده اند.

وی با بیان اینکه از این باندها 13 کیلو و 760گرم ماده مخدر شیشه کشف و ضبط شده است، یادآور شد: همچنین 25 کیلو گرم ماده مخدر تریاک از این باندها ضبط شده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: این باندها از استان فارس به مقصد لرستان و از استان البرز به مقصد خوزستان در حرکت بودند که با تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان و انجام کارهای پلیسی دستگیر شدند.

سرهنگ غلامزاده با بیان اینکه در جریان دستگیری باندهای قاچاق مواد مخدر 5 دستگاه خودرو سبک و سنگین ضبط شده است، افزود: همچنین در این رابطه 6 نفر دستگیر شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سالجاری بالغ بر 833 کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است، تصریح کرد: میزان کشفیات مواد مخدر در سالجاری نسبت به مدت مشابه با افزایش 16 درصدی روبه رو بوده است.