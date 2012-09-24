هیچوقت حمایت مالی نشدم/ کسر 5درصد عوارض شهرداری از قراردادها!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای نمایش "ددالوس و ایکاروس" که قرار است از چهارشنبه 5 مهرماه در تالار حافظ بنیاد فرهنگی رودکی به صحنه رود، با حضور همایون غنی‌زاده کارگردان و حمیدرضا نعیمی و جواد نمکی بازیگران نمایش در تالار وحدت برگزار شد.



در ابتدای این نشست غنی‌زاده با اشاره به شکل‌گیری فکر اجرای مجدد نمایش "ددالوس و ایکاروس" از یکسال قبل گفت: دنبال سالنی بودیم که بتوانیم برنامه‌ریزی چند ماهه برای آن داشته باشیم. وقتی سالن دلخواه را پیدا نکردیم بر اساس طرحی که داشتیم اقدام به ساخت و اجرای سالنی ارزان و متحرک کردیم. برای یافتن زمین مناسب رایزنی‌هایی را انجام دادیم که نتیجه نداد و در نهایت مدیریت مجموعه تئاتر شهر موافقت کرد که سازه را در بام این مجموعه بسازیم.



وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای ساخت سالن "لابیرنت" افزود: ما قرار بود از چند ماه پیش با ساخت سالن اجرای "ددالوس و ایکاروس" را آغاز کنیم ولی این اتفاق نیفتاد و گروه متضرر شد. از سوی دیگر مشکلاتی که برای نمایش "آنتیگونه" هم ایجاد شد ضررهای بیشتری را به گروه وارد کرد. بعد از این اتفاقات مقرر شد نمایش "ددالوس و ایکاروس" را به مدت 20 روز در تالار حافظ به صحنه ببریم تا بخشی از ضررهای وارد شده به گروه جبران شود.



سرپرست گروه تئاتر "مونگو" درباره وضعیت سالن لابیرنت و جمع آوری آن از بام تئاترشهر گفت: هنوز جای مناسبی برای انتقال سازه پیدا نکرده‌ایم و نمی‌دانم چگونه پاسخگوی زحمات گروه هنری خود باشم. باز کردن سوله باید زیرنظر ما اتفاق بیفتد زیرا جزو اموال گروه است. از نظر بنده به‌عنوان یک هنرمند میراث فرهنگی حق اعتراض ندارد البته نه به علت کم کاری‌هایی که نسبت به تئاترشهر داشته و در برابر ساخت و ساز مترو و ضلع جنوبی تئاتر شهر سکوت کرده، بلکه به این دلیل که هنرمندان تئاتر از یک کارمند یا مدیر اداری دلسوزتر هستند.



غنی‌زاده تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی دروغ گفت و هیچ وقت از نزدیک سازه ما را ندید و شناختی از آن نداشت. همچنین میراث فرهنگی هیچ اشرافی به تئاترشهر و پشت بام آن ندارد و نمی‌داند در مجموعه و بام آن چه خبر است.



این کارگردان جوان تئاتر با اشاره به جذب حامیان خصوصی برای اجرای "ددالوس و ایکاروس" یادآور شد: به دلیل مشکلاتی که برای اجرای "آنتیگونه" ایجاد شد ما 110 میلیون تومان متضرر شدیم و 70 میلیون تومان نیز بابت سالن لابیرنت به ما ضرر وارد شد. همچنین اگر طبق برنامه پیش می‌رفتیم نمایش "ددالوس و ایکاروس" هم 300 میلیون تومان فروش گیشه می‌توانست داشته باشد. از زمانی که فعالیت در تئاتر را شروع کردم هیچ حمایتی از انجمن و مرکز هنرهای نمایشی نخواستم و تنها برای جبران ضررهای وارد شده به گروه با آن‌ها مذاکره کردم.



وی تأکید کرد: تعدادی گروه نمایشی هستیم که می‌توانیم روی پای خود بایستیم. اگر موانعی که برای این گروه‌ها ایجاد می‌شوند که ضرورتی هم ندارند، برداشته شود حتی از بازگشت مالی کارهای خود می‌توانیم به انجمن و مرکز هنرهای نمایشی نیز کمک کنیم.



در ادامه حمیدرضا نعیمی بازیگر نمایش "ددالوس و ایکاروس" با اشاره به استقبال خود از اجرای مجدد این اثر نمایشی گفت: قرار بود این نمایش را چند ماه اجرا کنیم ولی نشد. طی چند ماه اخیر به عنوان یک تماشاگر متخصص تئاتر شاید اجرای یک تئاتر در حد متوسط نبوده‌ام. دلیلش این است که مسئولان می‌خواهند ضدتئاتر عمل کنیم و کارهای توهین‌آمیز نسبت به مخاطبان تئاتر انجام دهیم. در این شرایط حضور در اجرای مجدد "ددالوس و ایکاروس" را به خاطر احترامی که به مخاطب می‌گذارد قبول کردم.



این کارگردان و بازیگر تئاتر یادآور شد: فضای حاکم بر سینما لکه سیاهی در کارنامه کاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این جریان به صورت خزنده در حال وارد شدن به تئاتر است.



وی درباره مشکلات پیش آمده برای سالن "لابیرنت" گروه تئاتر مونگو گفت: من از بودن سازه‌ای در بام تئاترشهر راضی نبودم اما نباید طراح این کار متضرر شود زیرا مسئول و مدیر باید کارش را به درستی انجام داده و تصمیم گیری کند. مسئولان ما که برای تئاتر تصمیم می‌گیرند سر جایشان نیستند و آینده بسیار تاریک و سختی را در پیش رو می‌بینم.



سپس جواد نمکی دیگر بازیگر نمایش "ددالوس و ایکاروس" درباره خطراتی که بازیگر را در اجرای آثاری اینچنین تهدید می‌کند گفت: یک دهه است که به همراه همایون غنی‌زاده گروه تئاتر "مونگو" را راه انداختیم. در تمرینات نمایش "آگاممنون" از ارتفاع 5 متری سقوط کردم و 12 ساعت بی‌حرکت روی تخت بیمارستان بودم. طی سال‌ها کار بدنی در تئاتر هنوز بیمه نیستیم. فکر می‌کنم مسئولین باید تمهیداتی برای بیمه در نظر داشته باشند که بازیگران با شرایط آسوده‌تر کار کنند.



در پایان این نشست نیز همایون غنی‌زاده با اشاره کسر مالیات 5 درصدی از هنرمندان با وجود معافیت هنرمندان از مالیات گفت: اتفاق عجیب دیگر این است که 5 درصد عوارض شهرداری نیز از قرارداد ما کم می‌شود. همه جا شهرداری به تئاتر کمک می‌کند ولی من متوجه نمی‌شوم که این 5 درصد عوارض شهرداری چرا باید از هنرمندان تئاتر کسر شود. امیدوارم آقای قالیباف به هنرمندان تئاتر کمک کند و وضعیت این 5 درصد عوارض شهرداری مشخص شود.



نمایش "ددالوس و ایکاروس" با بهای بلیت 20 هزار تومان از چهارشنبه 5 مهرماه در دو نوبت 19 و 20:30 در تالار حافظ به صحنه می‌رود.