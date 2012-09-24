فرمایشات امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس بار دیگر مرور شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد قبل از ظهر دوشنبه در یادواره شهدای بهداشت و درمان که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد بیان کرد: دوران دفاع مقدس ایام الله است که یادآوری آن به عنوان ذکر است و ذکر خدا نی موجب آرامش قلب‌ها خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس باید برای ما درس باشد افزود: دوران دفاع مقدس درس بزرگی در چگونه زیستن و چگونه حرکت کردن است.



فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) بیان کرد: لازم است از رخدادها و حرکت های بزرگ و تعیین کننده ای که در انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاده است درس عبرت گرفته و تحول ایجاد شود.



وی گفت: باید در مسیر انقلاب به درستی حرکت کنیم واتفاقاتی که در حال رخدادن است ما را دگرگون سازد و تحول معنوی و درونی در ما ایجاد کند.



باید از دوران دفاع مقدس درس عبرت گرفت



مهدوی نژاد بیان کرد: نباید تنها به حداقل‌ها اکتفا کرد بلکه باید از دوران دفاع مقدس درس عبرت گرفته و آن را در مسیر پاسداری از خون شهدا و آرمان های امام خمینی(ره) بکار گرفت.



وی گفت: امام خمینی(ره) در طول مسیر انقلاب یک راهبرد داشتند و لازم است در این دوران دفاع مقدس راهبرد و فرمایشات امام خمینی(ره) را مرور کنیم.



فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) بیان کرد: امروز شاهدیم که جمهوری اسلامی ایران نشست سران کشورهای عضو عدم تعهد را با صلابت و اقتدار برگزار کرد و تمام جهان شاهد بودند که سران 120 کشور با ورود مقام معظم انقلاب قیام کردند.

