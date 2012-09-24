فرمایشات امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس بار دیگر مرور شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد قبل از ظهر دوشنبه در یادواره شهدای بهداشت و درمان که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد بیان کرد: دوران دفاع مقدس ایام الله است که یادآوری آن به عنوان ذکر است و ذکر خدا نی موجب آرامش قلبها خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس باید برای ما درس باشد افزود: دوران دفاع مقدس درس بزرگی در چگونه زیستن و چگونه حرکت کردن است.
فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) بیان کرد: لازم است از رخدادها و حرکت های بزرگ و تعیین کننده ای که در انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاده است درس عبرت گرفته و تحول ایجاد شود.
وی گفت: باید در مسیر انقلاب به درستی حرکت کنیم واتفاقاتی که در حال رخدادن است ما را دگرگون سازد و تحول معنوی و درونی در ما ایجاد کند.
باید از دوران دفاع مقدس درس عبرت گرفت
مهدوی نژاد بیان کرد: نباید تنها به حداقلها اکتفا کرد بلکه باید از دوران دفاع مقدس درس عبرت گرفته و آن را در مسیر پاسداری از خون شهدا و آرمان های امام خمینی(ره) بکار گرفت.
وی گفت: امام خمینی(ره) در طول مسیر انقلاب یک راهبرد داشتند و لازم است در این دوران دفاع مقدس راهبرد و فرمایشات امام خمینی(ره) را مرور کنیم.
فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) بیان کرد: امروز شاهدیم که جمهوری اسلامی ایران نشست سران کشورهای عضو عدم تعهد را با صلابت و اقتدار برگزار کرد و تمام جهان شاهد بودند که سران 120 کشور با ورود مقام معظم انقلاب قیام کردند.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) بر لزوم مرور مجدد فرمایشات امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد قبل از ظهر دوشنبه در یادواره شهدای بهداشت و درمان که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد بیان کرد: دوران دفاع مقدس ایام الله است که یادآوری آن به عنوان ذکر است و ذکر خدا نی موجب آرامش قلبها خواهد شد.
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