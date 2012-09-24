پلیس امنیت عشایر را در فصل کوچ تامین می کند

سرهنگ عبدالعلی عبدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل کوچ پاییزه، افزود: این استان یکی از مناطق عشایرنشین و از مسیرهای کوچ عشایر کشور است که تامین امنیت عشایر کوچرو در اولویت برنامه های پلیس در این فصل قرار دارد.

وی بیان کرد: واحدهای انتظامی به صورت شبانه روزی مسیر کوچ عشایر را پوشش می دهند و از سوء استفاده احتمالی سارقین جلوگیری می کنند.

عبدی پور تاکید کرد: عشایر کوچرو هم لازم است کوچکترین مورد را به نیروهای انتظامی گزارش دهند.

کشف 90درصد سرقتهای خشن در استان

رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: بیشتر سرقتهایی که در این استان به وقوع می پیوندد، سرقتهای جزئی هستند.

وی افزود: با این حال 90درصد از سرقتهای خشن در استان توسط پلیس کشف شده است.

عبدی پور همچنین از دستگیری سه سارق سیم برق طی روزهای گذشته در استان خبر داد و گفت: این افراد اقدام به سرقت سیمهای برق روستاها می کردند.

وی بیان داشت: سارقین به 28 مورد سرقت سیم برق در مناطق مختلف اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یادآور شد: در شش ماه گذشته سارقین زیادی که اقدام به سرقت سیم برق کرده بودند، دستگیر و روانه زندان شدند.

عبدی پور اظهار داشت: همه سارقان دستگیر شده سیم برق در استان دارای اطلاعات فنی برق بودند.