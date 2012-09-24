انجام بیش از 70 فعالیت قرآنی در شهر سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران موسسات قرآنی سمنان گفت: مراکز و موسسات قرآنی یکی از بازوان اجرایی سازمان است که نقش مهمی در ترویج فرهنگ علوم قرآنی در سطح جامعه به خصوص در بین نوجوانان و جوانان دارند.

وی افزود: جذب جوانان باید در اولویت برنامه های کاری موسسات قرآنی قرار داشته باشد و موسسات قرآنی علاوه بر فعالیت های قرآنی، فعالیت های فرهنگی و مذهبی نیز داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: برخی از موسسات قرآنی با امکانات کم علاوه بر کارهای قرآنی، برنامه های فرهنگی در موضوعات عفاف و حجاب و ... برگزار کرده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

تقوی نیا با اشاره به این که فعالیت در عرصه قرآنی مجاهدت در راه خداست، تاکید کرد: موسسات قرآنی باید با یک برنامه ریزی صحیح و دقیق در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص نشر حفظ قرآن کریم تلاش کنند.

وی با بیان این که فعالیت های قرآنی شهر سمنان از ابتدای سال تاکنون رو به افزایش است تاکید کرد: والدین باید در کنار آموزش های مختلف به فرزندانشان نظیر زبان انگلیسی، آموزش قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن را در برنامه های آموزشی فرزندانشان لحاظ کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: این اداره در شش ماهه نخست سال جاری، 65 کلاس قرآنی، یک دوره تربیت معلم تجوید، یک دوره تفسیر بینات 15، چهار جلسه محفل انس با قرآن و 8 کلاس بوستان معرفت در اوقات فراغت تابستان برگزار نموده است.