ساخت دو بازوی رباتیک جراحی از راه دور

به گزارش خبرگزاری مهر ، وحید عظیمی راد امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: این بازوهای رباتیک هم می توانند به صورت جراح اصلی برای انجام عمل جراحی و هم به صورت کمک جراح برای نگهداری دوربین های اندوسکوپ مورد استفاده قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تبریزاظهار داشت: کنترل بازوها به صورت پایه و پیرو که امکان سازی یک سیستم جراحی از راه دور را فراهم می کند از ویژگی های این بازوهاست که با گرفتن فرامین از سیستم پایه و انتقال آن توسط پروتکل های اینترنتی به سیستم پیرو، قابلیت عملکرد در فواصل چندین هزار کیلومتری را فراهم می کند.

عظیمی راد تشریح کرد: بازوهای رباتیکی از یک سیستم مختصات کروی قابلیت پوشش فضای کاری مورد نظر جراحان بهره می گیرد و در جراحی از راه دور را که بر پایه جراحی لاپاراسکوپی انجام می پذیرد، دارد گفت: عملکرد نهایی این ربات به راحتی در همه نقاط مورد نیاز در اختیار جراحان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این سیستم دارای پنج درجه آزادی بوده که سه درجه آن متشکل از دو چرخش و یک حرکت انتقالی مربوط به قرارگیری عملگر نهایی در موقعیت مورد نظر جراح بوده، یک درجه آزادی مربوط به چرخش ابزار جراحی و یک درجه آزادی نیز مربوط به گریپر ابزار جراحی است.

عظیمی راد ادامه داد: استفاده از این بازو به یک ابزار جراحی محدود نمی شود و طیف گسترده ای از ابزارهای جراحی را پوشش می دهد، افزود: این بازو همچنین امکان استفاده از اکثر ابزارهای جراحی که دارای قطرهای بین پنج تا 15 میلیمتر هستند را فراهم می کند که از جمله مزیت های مهم این بازو به شمار می رود.

مجری این طرح گفت: برای اجرای این طرح 150 میلیون ریال به صورت شخصی هزینه شده و با مشارکت سید محمد رضا سجادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز و همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و قلی پور جراح متخصص لاپاراسکوپی به عنوان مشاور پزشکی انجام شده است.