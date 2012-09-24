نمایشگاه آثار صادق تبریزی در لندن با استقبال مخاطبان همراه شد

صادق تبریزی از پیشگامان هنر معاصر ایران و مبدع نقاشیخط در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نمایشگاه اخیرش گفت: در این نمایشگاه 40 اثر از آخرین کارهای خود را در شهر لندن به معرض نمایش گذاشتهام. به گفته تبریزی این نمایشگاه به دعوت گالری "ایت" لندن، از تاریخ 4 شهریور تا 14 مهرماه سال جاری برگزار میشود.
وی افزود: این نمایشگاه همزمان با هفته هنر اسلامی که در شهر لندن برگزار میشود، برپا شده که با استقبال بسیار خوب هنردوستان در انگلیس مواجه شدهاست. این هنرمند پیشکسوت اضافه کرد: از آخرین نمایشگاه من در لندن بیش از بیست سال میگذرد و اکنون بعد از این مدت طولانی، اولین نمایشگاه انفرادی من در این شهر برگزار شدهاست.
به گفته وی، علاوهبر نمایش 40 اثر نقاشیخط، این نمایشگاه بخش فروش هم داشته که فروش آثار در این بخش راضیکننده بودهاست.
صادق تبریزی متولد 3 اسفند 1317 در تهران، یکی از سرشناسترین بنیان گذاران مکتب سقاخانهای در نقاشی ایرانیاست، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشکده هنرهای تزئینی است و تاکنون از او نمایشگاههای فردی و گروهی بسیاری در ایران، دوبی، فرانسه، سنگاپور، استرالیا، امریکا، چین، ایتالیا، انگلیس، کانادا، سوئیس، سوئد و چکسلواکی برگزار شدهاست.
اولین اثری که در تاریخ هنر معاصر ایران به نام نقاشیخط و با ارئه تکنیکهایی که بعدها به نقاشیخط مشهور شد و بسیار مورد استقبال گرفت از آثار تبریزی است.
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