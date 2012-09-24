همایش علمی پژوهشی ایثار و شهادت در فرهنگ رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر گرایلی ظهر دوشنبه در نشست خبری پیرامون نحوه برگزاری همایش ایثار و شهادت در جمع خبرنگاران اظهارکرد:حدود 100 مقاله در 10 محور اصلی به نخستین همایش ایثار و شهادت در فرهنگ رضوی ارسال شده است.

وی از برگزاری همایش علمی پژوهشی فرهنگ ایثار و شهادت در سیره رضوی از سلسله برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) همزمان با (5 مهر) خبر داد و بیان داشت: همایش علمی پژوهشی فرهنگ ایثار و شهادت در سیره رضوی با حضور بیش از 50 مقام برجسته علمی کشور برگزار می شود.

گرایلی گفت: از میان 25 موضوع و محوری که تعیین شد با توجه به عنوان علمی، پژوهشی همایش 10 موضوع با محوریت تولید علم در سیره رضوی و ایثار و شهادت مشخص شد و مقالات در این زمینه پذیرفته شد.

وی با بیان اینکه محوریت بیشترین مقالات ارسالی به همایش با موضوع نقش هجرت امام رضا (ع) در ایجاد روحیه شهادت و ایثار، بررسی تاثیر فرهنگی رضوی در محتوای وصایای شهدا ، احادیث رضوی در این موضوع است، اذعان داشت:از میان مقالات رسیده که از حدود 20 استان کشور دریافت شده 45 مورد پذیرش ومورد بررسی قرار گرفته است.

دبیر علمی نخستین همایش ایثار و شهادت در فرهنگ رضوی با بیان اینکه بیش از 40 درصد مقالات متعلق به بانوان است و برترین مقاله منتخب از میان پنج مقاله برتر هم مربوط به یکی از بانوان است، گفت:این همایش(5 مهر)در مشهد برگزار و از پنج مقاله برتر نیز ارائه می شود.

گرایلی به تعداد مقالات پذیرفته شده در نخستین هممایش ایثار و شهادت در فرهنگ رضوی اشاره کرد و افزود : 45 مقاله پذیرش شده بصورت مجموعه خلاصه مقالات در قالب کتاب در دست چاپ است که درآینده ای نزدیک برای علاقمندان عرضه می شود.

وی تصریح کرد: مهمترین هدف از برپایی این همایش بسط و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است که اگر بر طبق فرهنگ رضوی نهادینه شود مقابله با بسیاری از مشکلات کنونی چون تهاجم فرهنگی دشمن و مانند آن آسان می شود.