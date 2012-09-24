برگزاری جشنواره رضوی، گامی مهم در راستای توجه به منزلت امام رضا (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احمدی با اعلام این که مقالات رائه شده به جشنواره رضوی در سطح بالایی از لحاظ علمی و تحقیقی قرار داشت، افزود: متاسفانه یکی از مهمترین مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد این است که افرادی که با شیوه های علمی و دانشگاهی کار کرده اند نتوانسته بودند فرهنگ رضوی را با مباحث علمی تلفیق کنند.

وی با بیان این که بحث اسلامی سازی دانشگاه ها بایستی جدی گرفته شود، یادآور شد: اسلام و اهل بیت (ع) در زمینه کلیه مباحث علمی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و سایر مباحث مطالبی ناب و ارزشمند دارند که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است و باید این مسائل مورد توجه و بازبینی عمیق قرار گیرد.

عضو هیئت داوران جشنواره رضوی در استان زنجان در ادامه گفت: این گونه تحقیقات نباید صرفا مختص به زمان برگزاری جشنواره ها باشد و باید در طول سال و توسط تیم کاری زبده و به صورت سفارشی در این خصوص تحقیقات کامل و جامع انجام گیرد.

احمدی با بیان این که موضوع جشنواره امسال با عنوان "منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی" موضوعی بسیار نو و مورد نیاز جامعه کنونی استٰ افزود: متاسفانه فرهنگ اهل بیت (ع) در جامعه ما بسیار مورد غفلت قرار گرفته است و نتوانسته در بین افراد بویژه خانواده ها نفوذ کند.

احمدی یادآور شد: طرح اینگونه موضوعات در جامعه تازگی دارد و ما می توانیم با نهادینه سازی فرهنگ رضوی بسیاری از مشکلات فعلی جامعه بویژه خانواده ها را برطرف سازیم.

عضو هیئت داوران جشنواره رضوی در استان زنجان گفت: اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده این گونه جشنواره ها بسیار باید مورد توجه قرار گیرد تا همه افراد با فرهنگ ائمه اطهار (ع) به ویژه امام رضا(ع) آشنا شوند.