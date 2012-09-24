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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

برگزاری جشنواره رضوی، گامی مهم در راستای توجه به منزلت امام رضا (ع) است

برگزاری جشنواره رضوی، گامی مهم در راستای توجه به منزلت امام رضا (ع) است

زنجان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت داوران جشنواره رضوی در استان زنجان گفت: برگزاری جشنواره رضوی گامی مهم در راستای احیا و توجه به ابعاد وجودی و منزلت والای امام رضا(ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احمدی با اعلام این که مقالات  رائه شده به جشنواره رضوی در سطح بالایی از لحاظ علمی و تحقیقی قرار داشت، افزود: متاسفانه یکی از مهمترین مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد این است که افرادی که با شیوه های علمی و دانشگاهی کار کرده اند نتوانسته بودند فرهنگ رضوی را  با مباحث علمی تلفیق کنند.

وی با بیان این که بحث اسلامی سازی دانشگاه ها بایستی جدی گرفته شود، یادآور شد: اسلام و اهل بیت (ع)  در زمینه کلیه مباحث علمی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و سایر مباحث مطالبی ناب و ارزشمند دارند که متاسفانه مورد غفلت  واقع شده است و باید این مسائل مورد توجه و بازبینی عمیق قرار گیرد.

عضو هیئت داوران جشنواره رضوی در استان زنجان در ادامه گفت: این گونه تحقیقات نباید صرفا مختص به  زمان برگزاری جشنواره ها باشد و باید در طول سال و توسط تیم کاری زبده و به صورت سفارشی در این خصوص تحقیقات کامل و جامع انجام گیرد.

احمدی با بیان این که موضوع جشنواره امسال با عنوان "منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی" موضوعی بسیار  نو و مورد نیاز جامعه کنونی استٰ افزود: متاسفانه فرهنگ اهل بیت (ع) در جامعه ما بسیار مورد غفلت قرار گرفته است و نتوانسته در بین افراد بویژه خانواده ها نفوذ کند.

احمدی یادآور شد: طرح اینگونه موضوعات در جامعه تازگی دارد و ما می توانیم با نهادینه سازی فرهنگ رضوی بسیاری از مشکلات فعلی جامعه بویژه خانواده ها را   برطرف سازیم.

عضو هیئت داوران جشنواره رضوی  در استان زنجان گفت: اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده این گونه جشنواره ها بسیار باید مورد توجه قرار گیرد تا  همه افراد با فرهنگ ائمه اطهار (ع) به ویژه امام رضا(ع) آشنا شوند.

کد مطلب 1703921

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