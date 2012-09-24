به گزارش خبرنگار مهر، نمایش‌های "خدای کشتار" و"راهزنان" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی دوشنبه سوم مهرماه ویژه هنرمندان، خبرنگاران و منتقدان روی صحنه می‌روند. این دو اثر نمایشی که از یکشنبه دوم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی تئاتر آغاز کرده‌اند دوشنبه سوم مهرماه در یک اجرای ویژه میزبان هنرمندان، خبرنگاران و منتقدان خواهد بود.

نمایش خدای کشتار هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 19 با بازی سیما تیرانداز، اشکان خطیبی، لادن مستوفی و رضا مولایی به صحنه می‌رود.

نمایش "راهزنان" نیز ساعت 21 با بازی (به ترتیب حروف الفبا) ملودی آرام نیا، علی ابدالی، ایمان اصفهانی، سارا افشار، سارا بهرامی، عرفان پهلوانی، توماج دانش بهزادی، میثاق زارع، هومن سلطانی، احلام سلمانی، فاطمه صارمی، مینا کریمی، زارا مولایی، محمد ولی زادگان و محسن حسینی میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

نمایش"کلمه، سکوت، کلمه" در دو نوبت روی صحنه می‌رود

نمایش"کلمه، سکوت، کلمه"به کارگردانی مائده طهماسبی در روزهای پایانی اجرای خود، در دو نوبت روی صحنه می‌رود. این نمایش که اجرای خود را از ششم شهریورماه در تالار استاد انتظامی مجموعه ایرانشهر، آغاز کرده است، در روزهای پایانی اجرهای خود، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه، پنجم، ششم و هفتم مهرماه در دو نوبت 18:30 و 20 میزبان علاقه‌مندان تئاتر است.

در این نمایش که براساس سه نمایشنامه از دیوید آیوز توسط فرهاد آئیش دراماتورژی شده است، علاوه‌ بر آئیش، مریم سعادت، رامین ناصرنصیر، فرشته صدرعرفایی، سعید چنگیزیان، سینا رازانی، امیرحسین رستمی، شبنم فرشادجو، مهسا طهماسبی، سهیل پیغمبری و امیر صارمی به ایفای نقش می‌پردازند.



نقد و بررسی تئاتر از نگاه کارشناسان علوم انسانی

نشست نقد و بررسی نمایش‌های ایتالیایی "لو" و (a+b)3 دوشنبه سوم مهرماه ساعت 16 در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان برگزار می‌شود. این جلسه با حضور عوامل این دو نمایش‌ 45 دقیقه‌ای و همچنین فرزان سجودی و امیرعلی نجومیان منتقد و پژوهشگر تئاتر تشکیل می‌شود.

علیرضا نراقی مسئول دفتر نقد و پژوهش‌های تئاتر معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران درباره اهداف برگزاری این نشست‌ها در این باره گفت: ثبت تجربیات نو و خلاقانه نمایشی و همچنین تلاش برای تبدیل این تجارب به گفتمان فرهنگی از مهوترین اهداف برگزاری این نشست‌ها است.

وی ادامه داد: تحلیل زوایای ذهنی، بحث درباره تجربیات خاص اجرایی که در نمایش‌هایی چون "لو" و (a+b)3 وجود دارد و ثبت و نشر آن، باعث مانایی و ثبت ویژگی‌هایی از این دست، در ذهن مخاطب و اهالی تئاتر می‌شود. نراقی دعوت از کارشناسان دیگر حوزه‌های علوم انسانی را از اهداف برپایی این جلسات دانست و گفت: نقد تئاتر نباید به منتقدان تئاتر محدود شود. حضور کارشناسان رشته‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، نشانه‌شناسی و... سبب کشف زوایای دیگری در دل تئاتر می‌شود که تکثیر آن در جامعه به تکامل هنر تئاتر کمک شایانی می‌کند.

وی ظرفیت علمی این جلسات را غنی، نو و بسیار تخصصی اعلام کرد و خبر داد: به زودی پژوهش‌های موضوعی مانند موسیقی در تئاتر و ... نیز به موضوعات مورد بحث جلسات ما اضافه خواهد شد.

جلسات نقد و بررسی دفتر نقد و پژوهش معاونت هنری خانه هنرمندان فعالیت‌های خود را از خردادماه سال جاری با نقد نمایش "دو آدم خجالتی" به کارگردانی آرشام مودبیان آغاز کرده است و تا کنون نمایش‌های "شب روی سنگ‌فرش خیس" کارهادی مرزبان و "حساب پرداخت نمی‌شه" به کارگردانی هادی عامل را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

به دلیل نبود نقدینگی اجرای"قصه هایی از نظر سیاسی بی ضرر" به تعویق اقتاد

اجرای نمایش "قصه‌هایی از نظر سیاسی بی‌ضرر" به کارگردانی رضا حامدی خواه که قرار بود هفته دوم مهرماه در تالار قشقایی آغاز شود، به دلیل نبود نقدینگی به تعویق افتاد.

به گفته حامدی خواه، هر چند گروه تلاش خود را برای اجرا رساندن به موقع نمایش درطول یک ماه گذشته انجام داده است اما به دلیل نبود بودجه لازم وعمل نکردن مسوولان مربوطه به تعهد خود برای پرداخت هزینه‌هایی ساخت دکورو موارد اولیه اجرا ،این نمایش نمی‌تواند درموعد مقرر اجرا شود.

این کارگردان گفت: البته گروه همه تلاش خود را برای آماده شدن کارانجام داده و به محض پرداخت هزینه‌ها و انجام کارهای اجرایی دکور و صحنه،نمایش اجرا خواهد شد. این در حالی است که نمایش "قصه‌هایی از نظر سیاسی بی‌ضرر"، جزء نمایش‌هایی است که چندی پیش از سوی شورای حمایت مجموعه تئاترشهر به‌عنوان تولیدات اداره کل نمایشی در سال 91 معرفی شد.

این نمایش که در چند اپیزود براساس مجموعه داستان‌هایی از چخوف یا متناسب با ویژگی های آثار این نویسنده توسط زهرا رفیعی گیلوائی، فرهاد نقد علی و داریوش موفق نوشته شده عنوان آن از یک مجموعه داستانی از جیمز فین گارنرنویسنده آمریکایی وام گرفته شده است.

این داستان‌ها برحسب دغدغه و ذهنیت کارگردان و گروه در خوانش و تمرین شکل گرفته و پس از چهارسال از شورای نظارت اداره کل نمایشی ، مجوز اجرا گرفته است. مدیر تولید "قصه‌هایی از نظر سیاسی بی‌ضرر"حامد حامدی‌خواه است و رامین ناصرنصیر، مهرداد ضیائی، داریوش موفق، فروغ قجابگلی، روشنک عجمیان، حسین شمس، سارا باهنر، فهیمه کربلائی و حمیدرضا محمودیه بازیگران این نمایش هستند.

آغاز اجرای سه اثر نمایشی جدید در تالار اصلی و کافه تریای تالارهای چهارسو وسایه



برنامه این هفته تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعلام شد که سه اثر نمایشی جدید اجرای خود را در تالار اصلی و کافه تریای تالارهای چهارسو و سایه آغاز کردند."خدای کشتار" نوشته یاسمینا رضا و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی عنوان نمایش جدیدی است که از یکشنبه دوم مهرماه ساعت 19 به مدت زمان 80 دقیقه و قیمت بلیت 12 هزار تومان در تالار اصلی به صحنه رفت.

"راهزنان"عنوان نمایش جدید دیگری نوشته فردریک شیلر و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی است که از یکشنبه دوم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی آغاز کرد. این نمایش ساعت 21 به مدت زمان 80 دقیقه و قیمت بلیت 12 هزار تومان به صحنه می‌رود

"کانگورو" عنوان اثر نمایشی جدیدی نوشته علیرضا محمدی است که از یکشنبه دوم مهرماه به کارگردانی علیرضا اولیایی در کافه تریای تالار های چهارسو و سایه اجرای خود را آغازکرد. در این اثر نمایشی که ساعت 17:30 هر روز غیر از شنبه‌ها به مدت 45 دقیقه اجرا می شود. فرزین صابونی و بهناز جعفری به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش"روایت نا تمام یک فصل معلق" دو اجرایی شد



نمایش "روایت نا تمام یک فصل معلق" نوشته و کار هومن سیدی ازدوشنبه سوم مهر ماه در دو نوبت پذیرای تماشاگران خواهد بود. این اثر نمایشی که از 30 شهریور ماه اجرای خود را در کافه تریای تالار اصلی تئاتر شهر آغاز کرده از این هفته به دلیل استقبال کم نظیر تماشاگران در دو نوبت اجرا می شود.

اجرای اول این اثر نمایشی از دوشنبه سوم مهر ماه ساعت 16 و اجرای دوم ساعت 17:30 است. این نمایش هر روزغیر از شنبه ها با بازی باران کوثری، هومن سیدی، آزاده صمدی، هوتن شکیبا، نوید محمدزاده ، امیرجدیدی، نفیسه میر شمس میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

تخفیف بلیت"دکلره" برای دانشجویان



به مناسبت آغاز سال تحصیلی، گروه نمایش"دکلره"برای دانشجویان تخفیف ویژه در نظر گرفته است. قیمت بلیت این نمایش ۷ هزار تومان است و دانشجویان علاقمند به دیدن آن می توانند از یکشنبه ۲ مهر تا چهارشنبه ۵ مهر با بلیت ۵ هزار تومانی به دیدن مونولوگ "دکلره" بنشینند.

این مونولوگ نوشته و کار مهدی کوشکی است و لیلی رشیدی، آوا شریفی، مهدی کوشکی، صحرا فتحی در آن بازی می‌کنند. محمد حسن معجونی، سرپرست گروه تئاتر "لیو" به‌عنوان طراح صحنه در این نمایش با مهدی کوشکی همکاری کرده است.

محمد حسن معجونی در پلاتوی آفتاب شهر بندر عباس

محمد حسن معجونی، سرپرست گروه تئاتر"لیو" در بندرعباس کارگاه بازیگری برگزار می کند. این گارگاه با همکاری انجمن نمایش استان هرمزگان و گروه نمایش"تی تو وک" به سرپرستی ابراهیم پشت کوهی برگزار می‌شود. کارگاه بازیگری محمد حسن معجونی در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ مهر ماه در پلاتوی آفتاب شهر بندرعباس تشکیل خواهد شد.

"دوشیزه و مرگ" امروز در گالری"ایست" اجرا می شود

پرفرمنس "دوشیزه و مرگ"کار ساسان پیروز امروز دوشنبه ۳ مهر در فستیوال "سی پرفرمنس، سی هنرمند، سی روز" گالری ایست اجرا می‌شود. این پرفرمنس را ساسان پیروز با همراهی شبنم خوشدل، از دیگر اعضای گروه "لیو"و میلاد رحیمی اجرا می‌کنند.

درپرفرمنس"دوشیزه و مرگ" گروه موسیقی Migrain Blv به اجرای صدا می پردازند. در این پرفرمنس حامد پازوکی به عنوان دستیار کارگردان و مستند ساز با ساسان پیروزهمکاری می کند. ساخت سازه فلزی این اجرا را آرش مالمیر برعهده داشته است و طراح پوستر و بروشور آن صالح تسبیحی است.

فستیوال "سی پرفرمنس، سی هنرمند، سی روز"دومین سال برگزاری خود را پشت سرمی گذارد و از ۲۳ شهریور تا ۲ آبان میزبان هنرمندانی از رشته های مختلف هنری از جمله تئاتر، موسیقی و سینما خواهد بود. پرفرمنس"دوشیزه و مرگ " سه اجرا در ساعت های ۱۷، ۱۸ و ۱۹ دارد.