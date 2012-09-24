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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

75 درصد از عوارض صادرات کالا در مرز مهران حذف شد

75 درصد از عوارض صادرات کالا در مرز مهران حذف شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان ایلام گفت: 75 درصد از عوارض وضع شده در مسیر صادرات کالا از مرز مهران حذف شده است.

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری برنامه های مختلفی برای توسعه مرز مهران و همچنین صادرات کالا در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: یکی از این برنامه که در حال اجرا شدن است حذف 75 درصد عوارض از مسیر صادرات کالا است که این مهم با حمایت های استاندار محقق شده است.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل این حذف، حجم صادرات کالا و استقبال تجار از مرز مهران افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از طریق مرز مهران علاوه بر صادرات کالا به کشور عراق به سوریه و کویت نیز کالا صادر می شود.

مهدوی عنوان کرد: صادرات کالا طی سال جاری بیش از 160 درصد افزایش داشته است که نقطه عطفی در حمایت از کالای ایرانی و صادرات به دیگر کشورها است.

کد مطلب 1703925

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