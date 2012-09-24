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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

حسینی مرادآبادی:

هفت نفر از زندانیان شهرستان بوئین زهرا آزاد شدند

هفت نفر از زندانیان شهرستان بوئین زهرا آزاد شدند

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس زندان شهرستان بویین زهرا، از آزادی هفت نفر از زندانیان این شهرستان با استفاده از توان مشاوره های حقوقی و مداخله شورای حل اختلاف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسینی مرادآبادی در این باره اظهارداشت: هفت نفر زندانی آزاد شده از این مرکز، در پی درگیری و نزاع دسته جمعی تحت بازداشت قرار گرفتند که با صلح و سازش و اخذ رضایت از زندان آزاد شدند.
 
وی بیان کرد: خوشبختانه با دایر شدن شورای حل اختلاف در زندانها، ضمن کاهش تراکم پرونده ها در محاکم قضایی و رفع مشکلات مردم، از جمعیت کیفری زندانها نیز کاسته می شود.
 
مرادآبادی تصریح کرد: مشاوره های حقوقی در پیشگیری از بروز جرم و بزه، کارساز بوده و امیدوار هستیم با اطلاع رسانی و گسترش خدمات مشاوره ای به همه اقشار مردم، شاهد کاهش جرایم در سطح جامعه باشیم.
 
وی در پایان اظهارداشت: در سال جاری با تقویت خدمات مددکاری اجتماعی در زندان و تعامل نزدیک با مراجع قضایی شهرستان بوئین زهرا، حجم پرونده های این مرکز رو به کاهش است.
 
برپایی نمایشگاه عکس در زندانهای قزوین
 
همچنین رئیس کانون اصلاح و تربیت پسران استان قزوین گفت: بمناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکس با موضوع هشت سال دلاورمردی و شجاعت در زندانهای استان برپا شده است.
 
حسن نورمحمدی اظهارداشت: با فرا رسیدن سالروز آغاز دفاع مقدس و شروع جنگی نابرابر علیه ایران برنامه های وی‍ژه ای در زندانها و کانون اصلاح و تربیت برگزار می شود.
 
وی یادآورشد: برپایی نمایشگاه عکس، ساخت سنگر، برگزاری شب شعر دفاع مقدس، دعوت از رزمندگان و بیان خاطرات آنها و برگزاری مسابقات مقاله نویسی با موضوع جنگ تحمیلی از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود.
 
نورمحمدی عنوان کرد: آگاه سازی نسل امروز از رشادتها و از جان گذشتگی های رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل ضروری است و در همه ایام باید انتشار یابد.
کد مطلب 1703927

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