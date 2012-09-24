بهره گیری از فرهنگ شهدا و سخنان ولایت راهکار عبور از تحریم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردارغلامرضا احمدی ظهر دوشنبه در همایش یاران خراسانی ولایت و در جمع مدیران کل ادارات استان، فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج، نیروهای فعال بسیجی اظهار کرد: در شرایط کنونی مردم ما می توانند با ایمان و بهره مندی از فرهنگ شهدا از همه مشکلات عبور کنند.

وی گفت: باید شرایط آن دوران به درستی برای نسل امروز بازگو شود تا دشمنان نتوانند در این عرصه شبهه افکنی کنند.

وی تصریح کرد: باید حق دفاع مقدس و شهدا را بجا آوریم و این مهم با تبیین آن دوران و آنچه که برسر این ملت توسط استکبار آمده است تا حدودی جبران می شود.

احمدی تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس بزرگترین معجزه است و نمی توان به آسانی از ارثیه گرانبهای دفاع مقدس بگذریم زیرا لحظه لحظه عمر، قرآن، حیثیت و همه چیز ما مدیون امام(ره) و قطره قطره خون شهدا است.

سردار احمدی با بیان اینکه امروز قطعا با بدست آوردن تحربه از هشت سال دفاع مقدس به راحتی می توانیم در برابر مشکلات ایستادگی داشته باشیم، تصریح کرد: ملتی که با آن ایمان و اراده توانست بلوک غرب و شرق و همه سر سپردگان آنها را در جنگ تحمیلی به زانو درآورد با گرانی مرغ و تحریم و غیره هرگز تسلیم دشمنان و خواسته های آنها نخواهند شد.

وی با اشاره به این مطلب که به طور قطع اگر وحی با پیامبر(ص) خاتمه نمی یافت نام عملیات های رزمندگان ما در قرآن کریم می آمد، اذعان داشت: ما به برکت خون شهدا توانستیم از هشت سال دفاع مقدس با دست خالی و تکیه بر ایمان و معنویت و رهبری امام(ره) سربلند بیرون آییم.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) سپس در بخشی از سخنان خود با تبریک دهه کرامت و هفته دفاع مقدس و بزرگداشت مقام شهید دکتر علی انصاری از شهدای شاخص اداری کشور به تشریح وضعیت نظامی و تسلیحاتی ایران و دشمنان در هشت سال دفاع مقدس پرداخت.

گفتنی است، همایش یاران خراسانی ولایت به مناسبت دهه کرامت و هفته بزرگداشت دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کارمندی خراسان رضوی و با حضور 700 نفر از بسیجیان شامل مدیران کل ادارات استان، فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج، نیروهای فعال بسیجی ساماندهی شده در حلقه های صالحین برگزار شد.