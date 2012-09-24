سقف های مستحکم روستاهای مرکزی تبریز هم اکنون قابل مشاهده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود چمنی ظهر امروز دوشنبه در بازدید از روستاهای بخش مرکزی تبریز ابراز داشت: در مدت زمان کوتاه ، مسئولان استانی با همت خود مردم توانستند قبل از اینکه سرمای شدید فرا برسد توانستند بسیاری از منازل را مقاوم سازی کنند.



وی افزود: سرعت بازسازی و مقاوم سازی منازل در روستاهای بخش مرکزی تبریز قابل تحسین است و امید است در دیگر روستاهای آسیب دیده در اثر زلزله نیز روند بازسازی منازل به سرعت پیش رود تا مردم زلزله زده فصل سرما را با خیال راحت در منازل خود پشت سر بگذارند.

پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در آذربایجان شرقی تجلیل می شوند



شهردار تبریز از تجلیل رزمندگان ، فرماندهان ، جانبازان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در تبریز به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.



علیرضا نوین ظهر امروز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: آئین تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های این ایام در دستورکار شهرداری قرار گرفته و همزمان با برگزاری کنگره شهدای شهرستان تبریز برگزار خواهد شد.

وی در عین حال افزود: برگزاری آئین تجلیل از این ایثارگران ، ادای دینی کوچک در قبال بزرگی و عظمت ایثار و رشادت‌های پیشکسوتان عرصه دفاع و ایثار ملی است.

بهره‌برداری از اولین سالن سرپوشیده آموزش ترافیک کشور در تبریز



به همت شهرداری منطقه سه و همزمان با هفته دفاع مقدس از اولین سالن سرپوشیده آموزش ترافیک کشور در تبریز بهره‌برداری شد.

در آئین بهره‌برداری از این سالن که همزمان با افتتاح نخستین زمین تنیس چمن شمالغرب انجام گرفت ، حسین اکبری شهردار منطقه سه طی سخنانی احداث این سالن را در راستای سیاست‌ها و اقدامات فرهنگی مدیریت شهری تبریز اعلام کرد.

وی تصریح کرد: شهرداری منطقه سه تبریز پیشگام اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فرهنگی ورزشی در بین مناطق شهرداری است و با احداث اولین سالن سرپوشیده آموزش ترافیک کشور و نیز اولین زمین تنیس چمن مصنوعی شمالغرب ، حجم و سرانه فضاهای فرهنگی ، آموزشی و ورزشی احداثی این منطقه افزایش یافته است.



گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس با 20 برنامه متنوع در گلزار شهداء وادی رحمت

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز از برگزاری بالغ بر 20 برنامه معنوی و ارزشی در گلزار شهداء وادی رحمت این شهر همزمان با هفته دفاع مقدس امسال خبر داد.

فرخ جلالی امروز دوشنبه با اعلام این مطلب افزود: غبار روبی و عطرافشانی مزار آلاله‌های خونین بال ، برگزاری مراسم و محفل انس با شهیدان با مداحی و دیگر برنامه‌های آئینی و مذهبی ، دیدار با خانواده‌های شهدا ، برگزاری آئین تجلیل از مقام شامخ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این ایام به شمار می‌رود.