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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

مهدوی‌کیا:

بهانه‌گیری نمی‌کنیم/ در بازی با سپاهان واقعا خوب نبودیم

بهانه‌گیری نمی‌کنیم/ در بازی با سپاهان واقعا خوب نبودیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکن تیم پرسپولیس تهران گفت: نباید در مورد باخت مقابل سپاهان بهانه‌گیری کنیم و باید بگوییم که در این مسابقه واقعا کیفیت لازم را نداشتیم.

مهدی مهدوی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسائلی که در مورد مسمومیت برخی از بازیکنان تیم پرسپولیس مطرح می‌شود، اظهار داشت: شهاب گردان، دروازه‌بان ما اصلا در بازی حضور نداشت و از اول بازی وضعیت چندان مناسبی نداشت و گفت مشکل داریم.

وی ادامه داد: برخی از بازیکنان دیگر ما نیز شرایط چندان مساعدی نداشتند و باید بگویم از دقیقه 65 بازی ما 9 نفره بازی می‌کردیم چون خیلی از بازیکنانمان مسموم شده بودند.

بازیکن تیم پرسپولیس با اشاره به نیمه نخست بازی اضافه کرد: ‌ما در نیمه اول ما بهتر از سپاهان بودیم اما نیمه دوم با اتفاقاتی که در زمین افتاد سه هافبک ما روی زمین افتادند و سرشان گیج رفت و زمین خوردند.

وی بیان داشت: دنبال بهانه‌گیری نیستیم و باید قبول کرد که پرسپولیس این روزها اصلا شرایط خوبی ندارد اما باید هرچه سریعتر از این بحران‌ها خارج شویم.
 

کد مطلب 1703935

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