مهدی مهدوی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسائلی که در مورد مسمومیت برخی از بازیکنان تیم پرسپولیس مطرح می‌شود، اظهار داشت: شهاب گردان، دروازه‌بان ما اصلا در بازی حضور نداشت و از اول بازی وضعیت چندان مناسبی نداشت و گفت مشکل داریم.

وی ادامه داد: برخی از بازیکنان دیگر ما نیز شرایط چندان مساعدی نداشتند و باید بگویم از دقیقه 65 بازی ما 9 نفره بازی می‌کردیم چون خیلی از بازیکنانمان مسموم شده بودند.

بازیکن تیم پرسپولیس با اشاره به نیمه نخست بازی اضافه کرد: ‌ما در نیمه اول ما بهتر از سپاهان بودیم اما نیمه دوم با اتفاقاتی که در زمین افتاد سه هافبک ما روی زمین افتادند و سرشان گیج رفت و زمین خوردند.

وی بیان داشت: دنبال بهانه‌گیری نیستیم و باید قبول کرد که پرسپولیس این روزها اصلا شرایط خوبی ندارد اما باید هرچه سریعتر از این بحران‌ها خارج شویم.

