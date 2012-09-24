ولایتمداری و اتحاد رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الله نوری پیش از ظهر دوشنبه در همایش فرماندهان حوزه های بسیج شهرستان سیرجان گفت: در دوران دفاع مقدس دشمنان آنقدر به خود مغرور بود که اعلام کرد ظرف مدت یک هفته تهران را تصرف خواهد کرد.

وی ادامه داد: اما ملت غیور ایران اسلامی با اتحاد و با رهبری هوشمندانه امام راحل( ره) این اندیشه خام استکبار جهانی را نقش بر آب کرد.

سردار نوری ادامه داد: استکبار جهانی هر جا سخن ازاسلام باشد به مقابله با آن می پردازد و از این رو با توطئه چینی های مداوم سعی در ضربه زدن به نظام دارد.

وی با اشاره به قدرت نظامی ایران بیان داشت: رهبر معظم انقلاب با هوشیاری و درایت خاص و گوشزد کردن نکاتی دقیق و ظریف راه را برای توطئه چینی دشمنان بسته اند.

سردار نوری گفت: مردم ولایتمدار نیز همواره با گوش فرا دادن به فرمایشات ایشان در مسیر آرمان های انقلاب گام بر می دارند.

وی با اشاره به اجلاس سران جنبش غیر متعدها گفت: زمانیکه رهبر معظم انقلاب به این اجلاس وارد شدند روسای 120 کشور جهان برای عرض ارادت و احترام به جایگاه ایشان برپاخاستند.

سردار نوری با اشاره به جایگاه ایران در جهان گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی محبوبیتی خاص در جهان دارد.