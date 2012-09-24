  1. استانها
  2. کرمان
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

سردار نوری:

ولایتمداری و اتحاد رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس بود

ولایتمداری و اتحاد رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس بود

سیرجان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ثارالله کرمان ولایتمداری و اتحاد مردم متدین ایران را رمز پیروزی در دوران هشت سال دفاع مقدس دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الله نوری پیش از ظهر دوشنبه در همایش فرماندهان حوزه های بسیج شهرستان سیرجان گفت: در دوران دفاع مقدس دشمنان آنقدر به خود مغرور بود که اعلام کرد ظرف مدت یک هفته تهران را تصرف خواهد کرد.

وی ادامه داد: اما ملت غیور ایران اسلامی با اتحاد و با رهبری هوشمندانه امام راحل( ره) این اندیشه خام استکبار جهانی را نقش بر آب کرد.

سردار نوری ادامه داد: استکبار جهانی هر جا سخن ازاسلام باشد به مقابله با آن می پردازد و از این رو با توطئه چینی های مداوم سعی در ضربه زدن به نظام دارد.

وی با اشاره به قدرت نظامی ایران بیان داشت: رهبر معظم انقلاب با هوشیاری و درایت خاص و گوشزد کردن نکاتی دقیق و ظریف راه را برای توطئه چینی دشمنان بسته اند.

سردار نوری گفت: مردم ولایتمدار نیز همواره با گوش فرا دادن به فرمایشات ایشان در مسیر آرمان های انقلاب گام بر می دارند.

وی با اشاره به اجلاس سران جنبش غیر متعدها گفت: زمانیکه رهبر معظم انقلاب به این اجلاس وارد شدند روسای 120 کشور جهان برای عرض ارادت و احترام به جایگاه ایشان برپاخاستند.

 سردار نوری با اشاره به جایگاه ایران در جهان گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی محبوبیتی خاص در جهان دارد.

کد مطلب 1703936

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها