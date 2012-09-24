همکاری مسئولان به ارائه خدمات مطلوب تر منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید علی اصغر دستغیب در دیدار شهردار و معاونان شهرداری شیراز با وی افزود: امروز شاهد هستیم که در شهر اقدامات خوبی از سوی شهرداری در حال انجام است که این روند باید ادامه داشته باشد.

وی اظهار داشت: برخی مواقع اخبار و مطالبی مطرح می شود که به دور از واقعیت است و با آنچه انسان مشاهده می کند تفاوت دارد.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: اقداماتی که در شهر شیراز در حال انجام است و گام هایی که برداشته می شود نشان می دهد که حرکت در شهر به سمت و سوی سرمایه گذاری است.

آیت الله دستغیب اضافه کرد: مردم در مورد عملکرد مسئولان بهترین قضاوتها را می کنند و مسئولان نیز باید توجه داشته باشند که آنچه مد نظر و خواسته عامه مردم است را عملی کنند.

وی گفت: کارها و فعالیت های عمرانی که امروز در شهر شیراز در حال انجام است یک موفقیت بزرگ است و تصور انجام برخی کارها را نمی کردیم.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: اصالت و جایگاه فارس در سطح کشور زبانزد است و حیف است که این استان در زمینه توسعه و پیشرفت از دیگر استان های کشور عقب بماند.

وی گفت: در راه خدمت به مردم ممکن است برخی مطالب خلافی را القاء کنند و کارشکنی هایی را انجام دهند که زمینه ساز اختلافاتی هم شود اما ما باید به کاری که انجام می دهیم و راهی که می رویم اعتقاد داشته باشیم و قطعا در پایان کار نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد.

آیت الله دستغیب افزود: امروز شرایط خوبی بر فضای فارس و شیراز حاکم است و باید تلاش کنیم تا با استفاده درست از این فرصت و با تفاهم، همکاری بیشتر و پرهیز از رودررویی به پیشرفت هرچه بیشتر این استان کمک کنیم.

وی اظهار داشت: قطعا هرچه همکاری، تعامل و همدلی بیشتر باشد دستیابی به اهداف نیز آسان تر خواهد بود.