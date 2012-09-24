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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

آبشیرین کن 500 متر مکعبی جزیره تنب کوچک بهره برداری شد

آبشیرین کن 500 متر مکعبی جزیره تنب کوچک بهره برداری شد

تنب کوچک - خبرگزاری مهر: با حضور استاندار هرمزگان، آبشیرین کن 500 متر مکعبی جزیره تنب کوچک بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل آبفای هرمزگان ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این پروژه در جمع خبرنگران گفت: این پروژه شامل دو دستگاه آبشیرین کن 250 متر مکعبی به روش BOO با سرمایه گذاری بخش خصوصی شامل پنج هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

حسین خادمی افزود: آب مورد نیاز جزیره تنب کوچک از یک دستگاه آبشیرین کن یکصد هزار متر مکعبی تامین میشده که با اضافه شدن آبشیرین کن جدید نیاز آبی این جزیره رفع می شود.

این پروژه در مجموع با ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز و در مدت زمان ده ماه اجرا و بهره برداری شده است.

کد مطلب 1703939

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