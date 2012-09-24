نمایندگان برای خدمت بیشتر به ملت با کریمه اهل بیت(س) تجدید پیمان بستند

محمد دهقان در حاشیه مراسم غبار روبی حرم مطهر حضرت معصومه(س) که شامگاه یکشنبه با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری ریاست مجلس و دعوت تولیت، مراسم معنوی غبار روبی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خانواده هایشان برگزار شد و نمایندگان با سفر به شهر مقدس قم و زیارت حرم این بانو، بار دیگر برای خدمتگزاری بیشتر به ملت ایران با کریمه اهل بیت(س) تجدید پیمان بستند.



مسئولان به حل مشکلات قم توجه ویژه‌ای دارند



وی خدمت به شهر مقدس قم را خدمت به اسلام و مکتب تشییع دانست و افزود: مسئولان توجه ویژه ای به حل مشکلات قم دارند و در این راستا نمایندگان مجلس نیز هر کاری لازم باشد انجام خواهند داد.



نماینده طرقبه و چناران با بیان اینکه اگر در کارهای توفیقی مشاهده می شود این امر بدون توسل به ائمه معصومین(ع) امکان پذیر نیست افزود: هر چقدر ارتباط مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با ائمه معصومین(ع) بیشتر باشد در ادامه رسالتی که بر عهده دارند موفق تر عمل خواهند کرد.



دهقان با بیان اینکه مسئولان هر لحظه در معرض قضاوت دیگران قرار دارند افزود: توسل به ائمه معصومین(ع) تنها راه سعادت دنیوی و اخروی است و هر چقدر ارتباط مسئولان با ائمه اطهار(ع) قوی تر باشد می‌توانند در انجام وظایف خود و خدمتگزاری به ملت شریف ایران که رضایت خداوند را هم در بر خواهد داشت بهتر عمل کنند.