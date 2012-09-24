به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کنسرت "شهرام شعرباف" بزرگان موسیقی پاپ و راک را به برج آزادی کشاند. در طی سه شب اجرای این کنسرت در سالن اصلی برج آزادی، هنرمندانی چون کاوه یغمایی، رضا یزدانی، سیروان خسروی، رضا تاجبخش، پویا نیک پور، دارا دارایی، سارا نائینی، هومن جاوید و ... به تماشای آن نشستند.

کنسرت گروه "شهرام شعر باف" شب‌های 29، 30 و 31 شهریور در دو سانس 19:45 و 22 در سالن اصلی برج آزادی اجرا شد؛ این در حالی است که تمامی بلیت‌های این کنسرت به فروش رسیده و تعداد متقاضیان در هر شب بیشتر از ظرفیت سالن بود.



عیادت معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مهرداد کاظمی

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مهرداد کاظمی عیادت کرد. حمید شاه‌آبادی، در این‌باره گفت: بیمار شدن مهرداد کاظمی در هفته دفاع مقدس نوعی هشدار و اعلام حواس جمعی به همه است تا همه ذهن‌ها متوجه کسانی شود که برای دفاع مقدس کار هنری کردند و برای حضور مردم در جبهه از جان خود مایه گذاشتند.



معاون هنری، محمد میرزمانی، مدیرکل دفتر موسیقی و سیدعباس عظیمی مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت این وزارتخانه به همراه جمعی از مدیران معاونت هنری با حضور در بیمارستان مدائن از مهرداد کاظمی عیادت کردند. مهرداد کاظمی، خواننده معروف سرودهای انقلابی در دهه 60، جمعه هفته پیش به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان رامتین بستری شد که پس از مشورت با پزشکان به بیمارستان مدائن انتقال یافت.



حمید شاه آبادی با حضور بر بالین مهرداد کاظمی روند درمان وی را از علی کاظمی، فرزند این خواننده جویا شد که فرزند کاظمی از افزایش سطح هوشیاری پدرش و روند مثبت بهبودی او خبر داد.

اولین کنسرت سعید عرب در تهران

سعید عرب ـ خواننده پاپ ـ پس از انتشار نخستین آلبومش، در تجربه‌ای جدید برای اولین بار در تهران به‌ صحنه می‌رود. سعید عرب که پس از انتشار رسمی آلبوم "مهربونم" توانست فعالیت‌ مجاز خود را در عرصه موسیقی تجربه کند، کنسرت رسمی خود را در تاریخ 13 مهر ماه در دو سانس و در سالن اریکه ایرانیان برگزار خواهد کرد.



طبق اعلام برگزارکنندگان، در این برنامه جذابیت‌های خاص نمایشی و تصویری در نظر گرفته شده که از سوی موسسه فرهنگی نغمه‌سرای روژین برگزار خواهد شد و رهبری ارکستر سعید عرب در این برنامه نیز بر عهده محسن افشار خواهد بود. تهیه‌کنندگی این برنامه نیز برعهده مسعود دهقان بوده و بلیت‌فروشی از هفته آینده آغاز خواهد شد.

کنسرت گروه سپندار در برج آزادی

کنسرت گروه موسیقی سنتی سپندار به سرپرستی نوید توسلی 6 و7 مهر در سالن اصلی برج آزادی برگزار می‌شود. در این کنسرت نوید توسلی (سنتور)، مهدی روشن (خواننده)، حامد حافظی (سنتور)، آرش عزیزی و مسعود پاد (تار)، مینو اصحابی و مجید محیط (کمانچه)، نازنین قاسمی (عود)، محمد یوسفی (نی)، حمیدرضا رفیعیان (بم تار)، سیاوش عبدی (تنبک) و ایثار یاور (دف، دایره و کوزه) می‌نوازد.

قطعات این اجرا توسط حامد حافظی و نوید توسلی آهنگسازی شده است. در بخش اول این کنسرت قطعات گذر، تصنیف زلف بر باد مده و تصنیف گندم و در بخش دوم نیز تصنیف ایران، مضراب پرانی، تصنیف شب و پایکوبی اجرا خواهند شد.