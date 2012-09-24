به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان در نشست مطبوعاتی هفته گردشگری که امروز 3 مهرماه در ساختمان معاونت گردشگری برگزار شد در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره اینکه برخی از طرح های شکست خورده سازمان مانند روستاهای هدف گردشگری دوباره از سوی این معاونت مطرح می شود، گفت: ما طرح شکست خورده نداریم و در بسیاری از مناطق و روستاهای هدف گردشگری که مورد انتقاد خبرنگاران است امکانات اولیه برای ورود گردشگر فراهم شده است به صورتی که برای 31 روستای هدف گردشگری بیش از 10 میلیارد تومان به منظور ایجاد امکانات اولیه ورود گردشگران هزینه شده است. همچنین 120 روستا با همکاری استانها به تایید کارگروه گردشگری رسیده است.

وی در پاسخ به اینکه هیچ یک از برنامه های اعلام شده مرتبط با شعار گردشگری امسال نیست، بیان کرد: در شهر مشهد مدیران مراکز اقامتی در جلسه ای نحوه استفاده از انرژی های سبز را آموزش می بینند بنابراین این تنها نظر شماست که می گویید هیچ برنامه مرتبطی نداریم.

وی در پاسخ به این مطلب که چرا برای روز گردشگری یک هفته جشن گرفته می شود، گفت: در کشورهای مختلف به این نقطه از توسعه رسیده اند که تنها جشن روز گردشگری را به یک روز محدود می کنند و برای این برنامه ها نیز یک متولی دارند ولی در ایران این گونه نیست و باید برای آن یک هفته جشن در نظر گرفت تا توسعه این صنعت نهادینه شود و دولت به عنوان سیاستگذار بر اجرای برنامه ها می تواند نظارت کند. باید به این سمت برویم که بخش خصوصی برنامه ها را اجرا کند و دولت و معاونت گردشگری دغدغه برنامه های خود را برای توسعه گردشگری داشته باشد. ما حتی یک ریال نیز امسال برای تبلیغات به ما بودجه ندادند.

جهانیان در پاسخ به این سئوال که عملیات عمرانی گردشگری چه نتیجه ای در برداشته است به عنوان مثال چرا طرح ساخت هزار هتل در ایران اجرایی نشد، گفت: باید کسانی که در این رابطه قول داده اند پاسخگو باشند و من مسئول وعده هایی هستم که خودم داده ام. نباید مثل رسانه های استکباری بگوییم که هیچ کاری نتوانسته ایم انجام دهیم. اینکه به عنوان یک دغدغه به بخش دولت و خصوصی توجهی ویژه شود بسیار ارزشمند است.

در ادامه این نشست علی اکبر غمخوار از فعالان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران گفت: فرهنگ گردشگری هنوز در کشور نهادینه نشده است و باید گردشگری در سبد خانوار قرار بگیرد و باید مردم را در این زمینه آموزش دهیم که اگر با تور سفر کنند هزینه آنها کمتر می شود.

وی گفت: باید مسئولان و تصمیم سازان را نسبت به این موضوع حساس کنیم در حالیکه هنوز در بحث یارانه ها هیچ تعرفه ای برای بخش گردشگری در نظر گرفته نشده است همه باید قبول کنند که نجات بحران ها و اشتغال کشور در صنعت گردشگری است ما تمام موهبات الهی را داریم اما هیچ تبلیغی در سطح بین الملل انجام نمی دهیم چرا نباید این صنعت پول تبلیغات داشته باشد.

در ادامه این نشست لادن جعفری تهرانی، سرپرست دفتر توسعه گردشگری برخی از اقدامات دولت نهم و دهم را تشریح کرد و گفت: واحدهای اقامتی از زمان تشکیل سازمان یعنی از سال 1312 تا سال 1384 حدود 2387 واحد اقامتی داشتیم که در خرداد سال 91 این آمار به سه هزار و 319 واحد رسیده است همچنین کل تخت های موجود در کشور تا سال 84 بیش از 14 هزار تخت بوده که اکنون با رشد 50 درصدی به 221 هزار تخت رسیده است.

وی گفت: تا دولت نهم و دهم پلیس مهاجرت هیچ تعاملی با معاونت گردشگری نداشت و آنها آمار گردشگران خارجی را محرمانه می دانستند در حالیکه در این دولت توانستیم آنها را مجاب کنیم که این آمار برای بازارسازی و تبلیغات ایران اهمیت دارد. به همین منظور ما اکنون می توانیم حتی ملیت افرادی را که به ایران می آیند مشخص کنیم .

در این نشست مرتضی شریفی مدیر کل استانداردسازی خدمات مراکز گردشگری و اقامتی گفت: 572 هتل در فرآیند ارزیابی قرار دارند که 239 هتل ارزیابی شده اند همچنین برای 107 هتل و مراکز اقامتی نیز گواهینامه استانداردسازی صادر شده است اما 4 واحد اقامتی نیز تنزیل درجه داشته است.