معرفی برگزیدگان جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)/ مهر رسانه برتر

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) پیش از ظهر دوشنبه با حضور مسئولان استانی، شهرستانی، هنرمندان، اصحاب رسانه و نویسندگان نامه به امام هشتم شیعیان در سالن سلمان هراتی ساری برگزار شد.



حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دبیر هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) در این مراسم با اشاره به ارسال 83 هزار و 678 نامه از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره، اظهار داشت: این میزان نامه ها در سال قبل 22 هزار مورد بوده که رشد بیش از سه برابری داشته است.



وی با بیان اینکه رسانه ها نقش اثرگذاری در معرفی و ترویج فرهنگ رضوی در جامعه دارند، یادآور شد: نقش این فعالان خبری در جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا(ع) بی بدیل بوده است.



به گزارش مهر، در این جشنواره ضمن تقدیر از نمایندگان خبرگزاری های مهر، فارس، ایرنا به واسطه پوشش اخبار هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) مازندران از تعدادی فعالان مطبوعاتی استان و کشور نیز با اهدای هدایای تقدیر شد.



در این جشنواره از محمد حسام حیدرپور، آلا فتاحی و آرین محسنی به ترتیب از شهرهای بابل، ماهشهر و زیرآب در گروه سنی هفت تا ده سال و سعیده محمدی، فاطمه چلداوی و سیده ماه جهان طالبیان از شهرهای خرامه فارس، بستان اهواز و قائم شهر مازندران در گروه سنی 10 تا 15 سال تجلیل شد.







فاطمه زمانی، آزاده خدادادی و سیده فاطمه حسینی از قائم شهر، اراک و قم نفرات اول تا سوم گروه سنی 16 تا 20 سال بوده و زهرا امیدوار، هاجر غلام نظری و فاطمه خزاعی به ترتیب از بابلسر، فین هرمزگان و سنندج برترین های کروه سنی 21 تا 31 سال را شامل می شوند.



مریم بنازاده، زهرا بیات و آرش نعمتی حمید آبادی در گروه سنی بالای 31 سال از شهرهای اهواز، زاویه مرکزی و تنکابن مازندران قدردانی شد.



برای نخستین بار امسال به منظور پاسداشت فرهنگ غنی بومی، آثاری که به زبان مازنی ویراش شده به صورت مجزا داوری از هر رده سنی یک نفر برگزیده انتخاب شدند.



همزمان با دهه کرامت برنامه های فرهنگی و هنری نظیر نقاشی ضامن آهو در سوادکوه، نشست امام شناسی و سیره ائمه در فریدونکنار، عصر شعر رضوی در جویبار، کتابت حدیت سلسه الذهب در نکا، خوشنویسی رضوی در محمودآباد، دومین جشنواره آیینی و سنتی چاووشی خوانی در بندپی و همایش فرهنگی هوای حرم در کلاردشت مازندران برگزار شده و می شود.