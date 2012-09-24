اصلاح مادران اصلاح جامعه است/ مادران افسران فرهنگی در جنگ نرم

اکرم شعبان خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت چهارمین روز هفته دفاع مقدس که به نام"روز زنان، ارزشهای اسلامی، پایداری ملی"نامگذاری شده، افزود: مادران، فرزندان خود را از اعماق وجودشان تربیت کردند و آن ها را وارد صحنه جنگ کرده که اگر این چنین نبودند، هیچ گاه جبهه هایمان مملو از جوانان با اشتیاق نمی شد.

وی ادامه داد: ما باید یک روز از روزهای هفته دفاع مقدس را به نام این مادران قرار دهیم و از همت بلند و تربیت فاطمیه آن ها تقدیر و تشکر کرده و یادی از سربازان گمنام داشته باشیم.

مسئول مرکز بسیج خواهران ناحیه مقاومت شهرستان ری افزود: این مادران بودند که در پشتیبانی ها مایحتاج خود فرزندان خود را تأمین کرده و حتی به همراه فرزندان خود در جبهه های جنگ حضور داشتند.

وی با اشاره به همایش زنان ایثارگر بیان داشت: مادران، فرزندان و خواهران شهید مادرانی بودند که در هشت سال دفاع مقدس در ایستگاه های پشتیبانی فعالیت کرده که طی این همایش حدود 300 نفر از افراد شاخص در این برنامه حضور یافتند.

خمسه به فعالیت های سپاه شهرستان ری اشاره و تأکید کرد: نمایشگاه ها و بحث های فرهنگی، طرح صالحین و اردوها، غبار روبی از مزار شهدا و بازدید از خانواده جانبازان طی هفته دفاع مقدس در دست اجرا است.

وی گفت: همایش زنان ایثارگر را با همکاری بسیج شهرداری منطقه 20 تهران و بسیج ناحیه ری برگزار کردیم.

مسئول مرکز بسیج خواهران ناحیه مقاومت شهرستان ری با اشاره به شأن مادران افزود: همان طور که در هشت سال دفاع مقدس هشت سال جنگ را داشتیم، هم اکنون نیز در میدان جنگ نرم قرار داریم و همان مادرانی که روزی برای خانواده تأثیرگذار بوده و حرف اول را برای جبهه و خانواده می زدند، هم اکنون باید همانند یک افسر، به تمام معنا فرهنگی در دل خانواده و جامعه بوده و اگر ما بتوانیم د جامعه خود مادران را اصلاح کنیم در نهایت موفق به اصلاح جامعه خواهیم شد زیرا اصلاح مادران بصیرت را در خانواده به وجود می آورد.

وی یادآور شد: بصیرت را به خانواده ها بدهیم تا در مبارزه با جنگ نرم یک افسر قوی در جبهه ها باشد و در سال های آتی از این افسران تجلیل شود.