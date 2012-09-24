هفت خوان پرداخت تسهیلات طرح توسعه کشاورزی/ کوهدشتیها گلایه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، روند کند پرداخت تسهیلات طرح های توسعه کشاورزی در کوهدشت موجب انتقادات متقاضیان شده است به طوریکه بسیاری از این افراد هنوز موفق به دریافت تسهیلات خود نشده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت در این رابطه به مهر گفت: 34 میلیارد تومان وام برای پرداخت تسهیلات به طرح های توسعه ای بخش کشاورزی به کوهدشت اختصاص یافته است اما بانکها برای تشکیل پرونده تا حدودی سخت می گیرد.

ملکی ادامه داد: افراد زیادی به ما مراجعه می کنند که پرونده آنها به خاطر نقص کوچک و قابل حلی به بن بست برخورده است.

وی ادامه داد: از تعداد 143 نفر معرفی شدگان به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات تنها 67 نفر به مرحله عقد قرارداد با بانک رسیده اند.

این روند در حالیست که تسهیلات طرح های کشاورزی به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی و تعاونی که از طریق ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی استانها و شهرستانها به بانک معرفی می شوند، تعلق می گیرد.

رئیس بانک کشاورزی شهرستان کوهدشت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از 34 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به این شهرستان تاکنون مبلغ 4 میلیارد و 230 میلیون و 200 هزار تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

محمدی با بیان اینکه همچنین تاکنون 54 پرونده به علت نقص در پرونده عودت داده شده است، افزود: همچنین تعداد 22 نفر هم پس از ارائه تقاضا اصلا مراجعه نکرده اند.

وی مراحل تشکیل پرونده این وام ها را اخذ سفته با ضامن معتبر و استعلام بدهی معوقه به سیستم بانکی و چک برگشتی عنوان کرد و بیان داشت: استعلام محل اجرای طرح از اداره ثبت، منابع طبیعی، امور اراضی، امور آب و امور برق از دیگر مراحل تشکیل پرونده است.

رئیس بانک کشاورزی شهرستان کوهدشت با بیان اینکه متقاضیان باید 10 درصد از کل مبلغ وام را پیشاپیش به صورت نقدی پرداخت کنند، بیان داشت: همچنین کسانی که متقاضی دریافت وام با سقف بالا هستند الزامی است که وثیقه خارج از طرح (ساختمان و ملک) را گرو بگذارند.

محمدی با اشاره به الزامی بودن بررسی و استعلام مدارک ضامن ها افزود: قراردادهای رهنی در دفترخانه تنظیم و برای تایید و تصویب به مدیریت استان ارسال می شوند.

به هر روی امید می رود با تسهیل در روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان و سرعت بخشیدن به روند بررسی پرونده ها بتوان زمینه اشتغال و تولید در بخش کشاورزی را بیش از پیش در شهرستان کوهدشت فراهم کرد.