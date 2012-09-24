برگزاری جشن عاطفه ها پنجم مهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین دشتی امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این جشن همزمان با سراسر کشور با هدف تامین مایهتاج ضروری دانش آموزان به ویژه نوشت افزار خانواده های نیازمند برگزار می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده با سایر سازمان ها، جشن عاطفه ها از پنج مهر ماه با استقرار پایگاه ها و صندوق های جمع آوری کمک های مردمی در مدارس استان آغاز می شود.

خسارت یک هزار و157 طرح خودکفایی مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی در اثر زلزله

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی از آسیب پذیری یک هزار و 157 طرح خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان که در زلزله اخیر اهر ، هریس و ورزقان خبر داد.

امیر شبان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: فضاهای خود کفایی اعم از جایگاه دام وقالیبافی به تعداد یکهزار و 157طرح براثرزلزله اخیر شهرستانهای اهر،هریس و ورزقان آسیب دیده اند.



وی افزود: خسارت ریالی این یکهزار و157 طرح خودکفایی در مجموع 600 میلیون ریال بر آورده شده است.



شبان تصریح کرد : ضروری ترین مسئله جایگاه دام مددجویان بوده که این حوزه در حال رایزنی با جهاد کشاورزی استان برای تشکیل پرونده وام جهت احداث است.



کمک 840 میلیون ریالی مردم عجب شیر به زلزله زدگان



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) عجبشیر گفت: بیش از 840 میلیون ریال کمک توسط مردم این شهرستان در قالب کمک های نقدی و جنسی برای زلزله زدگان استان جمع آوری و اهدا شده است.



محمود عابدی صبح امروز دوشنبه اظهار کرد: تا کنون 647 میلیون ریال کمک جنسی از قبیل وسایل بهداشتی ، کنسرو خوراکی، آب معدنی و پوشاک به این نهاد جهت توزیع به آسیب دیدگان زلزله اخیر اهدا شده است.



وی در پایان گفت: همچنین بیش از196 میلیون ریال نیز در قالب کمک های نقدی به این کمیته امداد برای کمک به زلزله زدگان پرداخت شده است.

کسب رتبه برتراستانی کمیسیون نظارت شهرستان مراغه



معاون سازمان و رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه گفت : کمسیون نظارت شهرستان مراغه توانست با کسب حد نصاب تعیین شده رتبه نخست سال 89 را در استان به خود اختصاص دهد .



باقر اصل نجاری در جلسه کمسیون نظارت شهریور ماه این شهرستان افزود : در راستای بهبود عملکرد سازمانهای صنفی و طبق گزارش ارزیابی عملکرد سال 89 کمسیون نظارت شهرستان مراغه به همت اعضای کمسیون توانست باکسب امتیاز 67 رتبه نخست استانی را به خود اختصاص دهد که در رتبه های بعدی شهرستان های سراب و مرند قرار گرفته اند .

453 واحد مسکونی مددجویان زلزله زده استان پی کنی و پی سازی شده است

مدیر مسکن کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی، گفت: 453 واحد مسکونی مددجویان زلزله زده استان پی کنی و پی سازی شده است.

ناصر رمضانی اظهار کرد: برای این منظور بیش از یکهزار و 20 مورد تخریب و آواربرداری در این مناطق صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه استان های کردستان، اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی به عنوان استان های معین کمیته امداد استان برای کمک به روند ساخت و ساز مناطق زلزله زده تعیین شده است، ادامه داد: با همکاری مجموعه گروه های عمرانی و مهندسی کمیته امداد، 200 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده استان بتن ریزی و فنداسیون ریزی شده است.