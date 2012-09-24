جشن بزرگ همیاران آتش نشان در قم برگزار می شود

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز چهارشنبه پنج مهر ماه جشن بزرگ همیاران آتش نشانی برگزار می شود.

وی گفت: این جشن در سالن علوم پزشکی واقع در خیابان ساحلی برگزار می شود.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: این جشن با حضور 400 کودک خردسال مهد های کودک برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه شعار این جشن شهر ایمن با مشارکت شهروندان است افزود: هدف از برگزاری آن آموزش فرهنگ ایمنی به کودکان است.



جعفری در پایان با اشاره به برگزاری دوره های همیاران آتش نشان برای مهدهای کودک در سال گذشته گفت: اجرای این برنامه ها برای کودکان می تواند تاثیر مثبتی در کاهش حوادث داشته باشد.