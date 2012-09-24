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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

پنج مهرماه/

جشن بزرگ همیاران آتش نشان در قم برگزار می شود

جشن بزرگ همیاران آتش نشان در قم برگزار می شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از برگزاری جشن بزرگ همیاران آتش نشان در این شهر در پنج مهر ماه خبر داد.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز چهارشنبه پنج مهر ماه جشن بزرگ همیاران آتش نشانی برگزار می شود.

وی گفت: این جشن در سالن علوم پزشکی واقع در خیابان ساحلی برگزار می شود.
 
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: این جشن با حضور 400 کودک خردسال مهد های کودک برگزار می شود.
 
وی با اشاره به اینکه شعار این جشن شهر ایمن با مشارکت شهروندان است افزود: هدف از برگزاری آن آموزش فرهنگ ایمنی به کودکان است.
 
جعفری در پایان با اشاره به برگزاری دوره های همیاران آتش نشان برای مهدهای کودک در سال گذشته گفت: اجرای این برنامه ها برای کودکان می تواند تاثیر مثبتی در کاهش حوادث داشته باشد.
کد مطلب 1703956

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