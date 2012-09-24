جشن عاطفه ها در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود: جشن عاطفه ها امسال به مدت سه روز برگزار می شود.

وی در خصوص زمان برگزاری جشن عاطفه ها اظهار داشت: این جشن از روز چهارشنبه پنجم مهرماه آغاز و تا روز جمعه هفتم مهرماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم اضافه کرد: به دلیل همزمانی این جشن با دهه کرامت این جشن امسال با شعار دانش آموز باوری، دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی و با همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش، بسیج مستضعفین و شهرداری قم برگزار می شود.

جلالی اظهار داشت: این جشن در روز چهارشنبه با شعار هر مدرسه یک پایگاه برگزار می شود که دانش آموزان مدارس به اهدای کمک های خود اقدام می کنند و در روز پنج شنبه به صورت سراسری در پایگاه های کمیته امداد در کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: جشن عاطفه ها در روز جمعه هم در پایگاه های نماز جمعه برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم در خصوص تعداد پایگاه های در نظر گرفته شده برای این جشن اظهار داشت: تعداد 50 پایگاه ثابت و سیار در سطح استان و مراکز بخش ها به جمع آوری کمک های مردمی می پردازند.

جلالی اعلام کرد: بر اساس شناسایی انجام شده توسط آموزش و پرورش ده درصد یعنی 20 هزار نفر دانش آموز در قم نیازمند هستند.



وی اذعان داشت: این جشن ویژه تمام دانش آموزان نیازمند است و اختصاص به دانش آموزان تحت حمایت امداد ندارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم با اشاره به تعداد محصلان تحت حمایت امداد گفت: در حال حاضر تعداد چهار هزار و 750 دانش آموز و 960 دانش آموز تحت حمایت امداد هستند.

جلالی افزود: برای آغاز سال تحصیلی برای هر نفر دانش آموز تحت حمایت سرانه 50 هزار تومانی پرداخت شد که رقمی معادل 2 میلیارد و 400 میلیون ریال عملیاتی شد.

وی اضافه کرد: سال گذشته کمیته امداد در بخش حمایت های فرهنگی طی دو مرحله مبلغ 13 میلیارد و 730 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم با اشاره به کمک های مردمی در جشن عاطفه های سال گذشته ابراز داشت: مردم قم مبلغ یک میلیارد و 650 میلیون ریال به صورت نقدی و جنسی کمک کردند.

جلالی اعلام کرد: مردممی توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 27/13226235 با کد شناسه 21/44444 جام بانک ملت پرداخت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) از ایجاد طرحی جدید خبر داد و اظهار داشت: در این طرح نیازهای دانش آموزان در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی مشخص و برای هر مقطع به ترتیب مبلغ 30، 40 و 50 هزار تومان مشخص شده که مردم می توانند بر اساس علاقه و وسع خود نیاز یک تا چند دانش آموز را تامین کنند.