  1. اقتصاد
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

جدول قیمت سکه و ارز/

سکه تمام 990 هزار تومان و دلار آزاد 2495 تومان شد

سکه تمام 990 هزار تومان و دلار آزاد 2495 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در ساعت 14 بعدازظهر امروز دوشنبه در بازار تهران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صرافی‌های واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- امروز دوشنبه قیمت‌های خرید و فروش انواع ارز را تابلوها درج کرده اند.

در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 14 بعدازظهر امروز دوشنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان)
دلار  2465  2495
یورو  3150  3240
پوند  3950  4050
دلار کانادا  2480  2580
درهم  658  678
نوع سکه خرید (هزارتومان) فروش (هزارتومان)
سکه تمام طرح قدیم  960  990
سکه تمام طرح جدید  970  990
نیم سکه  475  490
ربع سکه  235  250
1 گرمی 129  139

همچنین هر گرم طلای 18عیار امروز در بازار به بیش از 100 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1759 دلار است.

کد مطلب 1703962

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