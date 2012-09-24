سکه تمام 990 هزار تومان و دلار آزاد 2495 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صرافی‌های واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- امروز دوشنبه قیمت‌های خرید و فروش انواع ارز را تابلوها درج کرده اند.

در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 14 بعدازظهر امروز دوشنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان) دلار 2465 2495 یورو 3150 3240 پوند 3950 4050 دلار کانادا 2480 2580 درهم 658 678 نوع سکه خرید (هزارتومان) فروش (هزارتومان) سکه تمام طرح قدیم 960 990 سکه تمام طرح جدید 970 990 نیم سکه 475 490 ربع سکه 235 250 1 گرمی 129 139

همچنین هر گرم طلای 18عیار امروز در بازار به بیش از 100 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1759 دلار است.