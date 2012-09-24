سکه تمام 990 هزار تومان و دلار آزاد 2495 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صرافیهای واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- امروز دوشنبه قیمتهای خرید و فروش انواع ارز را تابلوها درج کرده اند.
در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 14 بعدازظهر امروز دوشنبه به شرح جدول ذیل است:
جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران
|نوع ارز
|خرید (تومان)
|فروش (تومان)
|دلار
|2465
|2495
|یورو
|3150
|3240
|پوند
|3950
|4050
|دلار کانادا
|2480
|2580
|درهم
|658
|678
|نوع سکه
|خرید (هزارتومان)
|فروش (هزارتومان)
|سکه تمام طرح قدیم
|960
|990
|سکه تمام طرح جدید
|970
|990
|نیم سکه
|475
|490
|ربع سکه
|235
|250
|1 گرمی
|129
|139
همچنین هر گرم طلای 18عیار امروز در بازار به بیش از 100 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1759 دلار است.
نظر شما