به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی و طرح تابستانی هیئتهای مذهبی و رونمایی از شبکه مجازی مساجد استان قم با قدردانی از تلاشهای علی لاریجانی در توسعه برنامههای فرهنگی و تبلیغی اظهار داشت: در دو سال اخیر که توانستیم قدمهایی در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی هیئتهای مذهبی برداریم به برکت اندیشههای بلند آقای لاریجانی بوده و تلاشهای زیادی از سوی ایشان برای حل مشکلات هیئتهای مذهبی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی وقتی برای ساماندهی هیئتهای مذهبی ماموریت پیدا کرد، برای این ساماندهی اهداف و سیاستهایی را تدوین کرد که در راستای تحقق این اهداف گامهای خوبی برداشته شد تا هیئتهای مذهبی بتوانند جایگاه و نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، برونسپاری فعالیتها را یکی از راهبردهای اصلی سازمان تبلیغات اسلامی ذکر کرد و گفت: سیاست سازمان تبلیغات اسلامی این است که از تصدی گری فاصله بگیرد و اجرای برنامهها را به تشکلهای مردمی واگذار کند.
وی توسعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی را از مهمترین آثار برون سپاری فعالیتها عنوان کرد و گفت: البته برخی موانع و قوانین دست و پاگیر برای واگذاری امور به تشکلهای مردمی وجود دارد که مشکلاتی ایجاد میکند.
نقش آفرینی هیئتهای مذهبی
حجتالاسلام اسکندری به نقش آفرینی هیئتهای مذهبی در عرصههای مختلف اشاره کرد و افزود: در گذشته فعالیتهای هیئتهای مذهبی به صورت سنتی انجام میشد و البته تاثیرگذار هم بود اما انقلاب اسلامی به برکت ورود هیئتهای مذهبی به پیروزی رسید و در دوران دفاع مقدس نیز نقش آفرینی هیئتهای مذهبی بر کسی پوشیده نیست. الان هم هیئتهای مذهبی برای مقابله با هجمههای نرم دشمنان در عرصههای مختلف نقش آفرینی میکنند.
وی ادامه داد: از زمانی که ارتباط کاری، فرهنگی و قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی با هیئتهای مذهبی بیشتر شد، فعالیتهای این سازمان چند صد برابر شده است، یعنی در گذشته ما با تعداد اندکی نیرو و امکانات محدود کارهایی انجام میدادیم و هیئتهای مذهبی هم خودشان برنامههایی اجرا میکردند اما وقتی همکاری هیئتهای مذهبی و سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر شد و کارهای اجرایی به این هیئتها واگذار شده، شاهد بالارفتن بیلان کار و تاثیرگذاری فوق العاده هستیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به تشریح برنامههای قرآنی هیئتهای مذهبی پرداخت و با اشاره به واگذاری امور اوقات فراغت به هیئتهای مذهبی برای نخستین بار اظهار داشت: خوشبختانه با ورود هیئتهای مذهبی به برنامههای تابستانی، شاهد تاثیرگذاری خوبی بودهایم.
راه اندازی شبکه مجازی مساجد
وی همچنین به رونمایی از شبکه اینترانت مساجد استان اشاره کرد و گفت: این طرح در سفر مقام معظم رهبری به قم ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و اعتباراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری تخصیص داده شد.
وی به مزیتهای این شبکه اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این شبکه میتوان ارتباط خوبی با ائمه جماعات و جوانان و نوجوانانی که اهل مسجد هستند برقرار کرد.
حجتالاسلام اسکندری تاکید کرد: سعی کردیم اینترنت پاک در اختیار جوانان قرار دهیم و برای هر کدام از مساجدی که در این طرح قرار دارند یک سایت طراحی شده که محتوای آن توسط اهالی خود مسجد بارگذاری میشود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه رقابت سالمی بین سایتهای مساجد به وجود آمده است اظهار کرد: خوشبختانه جوانان خوش فکر کارهای بزرگی در این سایتها انجام میدهند.
حجتالاسلام اسکندری خبر داد:
برونسپاری فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی به تشکلهای مذهبی
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به اثربخشی واگذاری امور به تشکلهای دینی، این اقدام را یکی از مهمترین سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی و طرح تابستانی هیئتهای مذهبی و رونمایی از شبکه مجازی مساجد استان قم با قدردانی از تلاشهای علی لاریجانی در توسعه برنامههای فرهنگی و تبلیغی اظهار داشت: در دو سال اخیر که توانستیم قدمهایی در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی هیئتهای مذهبی برداریم به برکت اندیشههای بلند آقای لاریجانی بوده و تلاشهای زیادی از سوی ایشان برای حل مشکلات هیئتهای مذهبی صورت گرفته است.
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