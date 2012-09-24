اختصاص سه میلیارد برای تامین زیرساخت شهرک صنعتی قائم شهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی ناحیه صنعتی سنگتاب قائم شهر اعلام کرد: سه میلیارد و 350 میلیون ریال اعتبار برای تامین زیرساخت های موردنیاز شهرک صنعتی رستم کلا و ناحیه صنعتی سنگتاب شهرستان در سالجاری تخصیص داده شد.

وی افزود: از این اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای ناحیه صنعتی سنگتاب بوده که صرف رفع مشکلات ناحیه در زمینه زیرساخت ها خواهد شد.

فرماندار قائم شهر، نامناسب بودن پل ناحیه سنگتاب را یکی از مشکلات زیرساختی بخش صنعت شهرستان قائم شهر دانست و گفت: این پل که علاوه بر استفاده واحدهای صنعتی واقع در این ناحیه صنعتی مورد استفاده چند روستا بوده، جوابگوی این همه تردد نیست.

پیرفلک اظهار داشت: رفع این مشکل برای فراهم آوردن زمینه تردد وسایل نقلیه برای حمل و تخلیه بار در شرکتهای صنعتی ناحیه ضروری است.

وی از نداشتن سند زمین های ناحیه صنعتی سنگتاب بعنوان یکی دیگر از دغدغه های فعال این بخش یاد کرد و گفت: صدور سند این زمینها در گیر و دار اداری ما بین شرکت شهرکهای صنعتی و اداره ثبت اسناد استان باقی مانده است.

پیرفلک از رفع این مشکل در آینده نزدیک خبرداد و گفت: جلسات مختلفی دراین زمینه برگزار شد و با رفع موانع ، باز شدن گره این مشکل در مراحل پایانی است .

وی اعلام کرد: از مجموع صدور 45 مجوز تاسیس واحد صنعتی وتولیدی در این ناحیه در حال حاضر 35 شرکت فعال هستند .



فرماندار قائم شهر از راه اندازی دبیرخانه صنعت در فرمانداری این شهرستان برای بررسی و مداوم و رفع مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان خبر داد.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این دبیرخانه از این پس واحدهای صنعتی قائم شهر راحت تر و سریعتر می توانند مشکلاتشان را اعلام و بدنبال رفع این مشکلات نیز سریعتر خواهد بود.

ناحیه صنعتی سنگتاب در کیلومتر پنج جاده کیاکلا واقع و یکی از 38 ناحیه و شهرک صنعتی مازندران محسوب می شود که هم اکنون 35 واحد صنعتی در آن فعالیت دارند.