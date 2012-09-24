دو نسخه عربی و انگلیسی کتاب جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی ابراهیمی از برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی و هفته فرهنگ رضوی دراستان البرز خبر داد و گفت: این مراسم فردا سه شنبه ساعت 16 در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز برگزار می شود.
رونمایی از دو نسخه عربی و انگلیسی کتاب جشنواره
وی افزود: دراین مراسم دو نسخه عربی و انگلیسی کتاب خورشید دو آسمان نیز رونمایی می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد:حجت السلام والمسلمین رزاقی با همکاری گروهی از چهره های علمی استان البرز ترجمه این کتاب به دو زبان عربی و انگلیسی انجام داده بودند.
استان البرز برای دومین سال پیاپی میزبانی جشنواره بین المللی نهضت کتابخوانی رضوی بود و نخستین بار نیز هفته فرهنگ رضوی را در این استان برگزار می کرد.
40 نفر در اختتامیه جشنواره کمک هزینه مشهد مقدس دریافت می کنند
دبیر اجرایی دومین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی از اهداء 40 40 کمک هزینه سفر 120 هزار تومانی به مشهد مقدس در آیین اختتامیه جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی خبر داد.
علاء الدین سیفی دراین رابطه گفت: برگزیدگان دومین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی در آیین اختتامیه این جشنواره جوایز خود را دریافت خواهند کرد.
وی درخصوص هدایای این جشنواره نیز افزود: نفرات اول این جشنواره لوح تقدیر و هدیه 800 هزارتومانی، نفرات دوم لوح تقدیر و هدیه600 هزار تومانی و نفرات سوم لوح تقدیر و هدیه 300 هزار تومانی دریافت می کنند.
اهداء کمک هزینه سفر به مشهد به 40 نفر
دبیر اجرایی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی همچنین گفت: در مراسم اختتامیه فردا سه شنبه به 40 نفر مبلغ 120 هزارتومان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس نیز اهدا می شود.
مراسم اختتامیه این جشنواره سهشنبه، چهارم مهرماه سه شنبه ساعت 16 در محل سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان برگزار میشود و مابقی برگزیدگان این جشنواره مورد تجلیل قرار میگیرند.
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