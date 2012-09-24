دو نسخه عربی و انگلیسی کتاب جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی ابراهیمی از برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی و هفته فرهنگ رضوی دراستان البرز خبر داد و گفت: این مراسم فردا سه شنبه ساعت 16 در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز برگزار می شود.

رونمایی از دو نسخه عربی و انگلیسی کتاب جشنواره



وی افزود: دراین مراسم دو نسخه عربی و انگلیسی کتاب خورشید دو آسمان نیز رونمایی می شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد:حجت السلام والمسلمین رزاقی با همکاری گروهی از چهره های علمی استان البرز ترجمه این کتاب به دو زبان عربی و انگلیسی انجام داده بودند.



استان البرز برای دومین سال پیاپی میزبانی جشنواره بین المللی نهضت کتابخوانی رضوی بود و نخستین بار نیز هفته فرهنگ رضوی را در این استان برگزار می کرد.